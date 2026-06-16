Los 5 mejores quesos para la diabetes y el control de la glucosa

El queso es una proteína versátil, accesible y con ventajas nutricionales, como el aumento en los niveles de saciedad, la construcción de masa muscular y el control de los picos de azúcar en sangre, tres aspectos claves para personas con diabetes. Sin embargo, no todos los quesos tienen el mismo efecto en el organismo.

El mercado estadounidense y global del queso va en aumento desde hace más de 20 años. De hecho, EE.UU. es el mayor productor y exportador de queso del mundo, con más de 1000 variedades y estilos, según datos de Cheese from The Usa.

Dentro de esta enorme variedad, existen opciones específicas que son las más recomendables para personas con resistencia a la insulina o diabetes. El doctor Víctor Bravo, especialista en Endocrinología y Nutrición, ofrece un análisis de los cinco quesos que considera aportan mayores beneficios para la salud glucémica.

¿Por qué el queso es un gran aliado?

Los primero que destaca el especialista en diabetes son las ventajas nutricionales del queso en general por su combinación de proteínas y grasas.

¿Maduración igual a más calorías? El mito del queso desmentido

A mayor tiempo de maduración, más grasa y calorías aporta el queso. Por ejemplo, un gramo de grasa aporta 9 kcal, en contraposición con la proteína y el carbohidrato, que aportan 4 kcal. Se recomienda comer con moderación; en cambio, para los deportistas se puede comer un poco más. De hecho, el queso parmesano es ideal como snack postentreno por su alto valor proteico.

El escudo lácteo contra los picos de glucosa

La combinación de proteínas y grasas tiene un efecto de ralentización en la velocidad de absorción de la glucosa. Esto evita ese pico que en personas sanas baja rápido, pero que en personas con diabetes continúa alto durante mucho tiempo antes de descender.

El aliado inesperado para tus músculos (y la diabetes)

Los quesos son un aliado brutal para la ganancia de masa muscular por su perfil rico en vitaminas y micronutrientes. La proteína es clave para ganar esa masa muscular tan preciada, ya que ayuda a mejorar la diabetes tipo 2 o la prediabetes, e incluso a revertirlas.

El Top 5: Quesos premium que cuidan tu salud glucémica

1. Mozzarella: frescura ligera libre de aditivos

El queso mozzarella es una opción deliciosa para las personas que cuidan sus niveles de azúcar en sangre. Crédito: Shutterstock

La mozzarella es un queso fresco y ligero. Una porción de 100 gramos aporta solamente unos 2 gramos de hidratos de carbono. Sin embargo, la recomendación experta es evitar el queso rallado de bolsa empaquetado, ya que suele tener bastantes más conservantes. En su lugar, la mejor opción es comprarla en pieza o en bloques para agregarla cortada a las ensaladas; esto retrasa la absorción de los carbohidratos gracias a la fibra de la verdura.

2. Gouda: Control total con el mínimo de carbohidratos

Otra opción de bajo contenido calórico es el queso Gouda, con un aporte de menos de 2 gramos de hidratos de carbono. Por esta razón, cumple con todas las características de control glucémico y saciedad que buscamos en la cocina saludable.

3. Emmental: el rey del “cero azúcar” para diabéticos

El queso Emmental aporta solo un gramo (o incluso menos) de hidratos de carbono por cada 100 gramos de producto. Otro gran alimento para personas con diabetes que buscan sabor sin riesgo.

4. Feta: versatilidad y sabor en tus platos diarios

El queso Feta combina con todo. Es ideal para aderezar ensaladas, acompañar las carnes, el pescado o para preparar mis adorados huevos con queso y aguacate. Es un entrante o acompañamiento fantástico, explica Bravo.

5. Queso de cabra: mucha personalidad y mínimo impacto glucémico

Y por último, el queso de cabra, que tiene menos de 1 o 1,5 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos. Una opción sabrosa, saciante y con mucha personalidad para vuestros platos.

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