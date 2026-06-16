Madonna lanzó el videoclip de “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter

La espera terminó. Después de semanas de rumores, teorías de fanáticos y adelantos estratégicamente dosificados, Madonna y Sabrina Carpenter finalmente mostraron el videoclip de “Bring Your Love”, una de las canciones más comentadas de “Confessions: II”, el nuevo álbum de la reina del pop.

El estreno llegó acompañado de una certeza que muchos seguidores ya sospechaban. La conexión artística entre ambas intérpretes no se limita al estudio de grabación, porque, frente a las cámaras, la química también ocupa un lugar protagónico.

La colaboración forma parte del esperado regreso discográfico de Madonna, quien en este 2026 anunció “Confessions: II”, su primer trabajo con música inédita en más de siete años. El álbum verá la luz el próximo 3 de julio y ya se perfila como uno de los lanzamientos más importantes del año.

Una pista de baile convertida en escenario principal

Dirigido por el colectivo artístico Torso, el videoclip apuesta por una atmósfera nocturna donde la música, el movimiento y la estética visual avanzan de la mano.

Las imágenes comienzan recorriendo una extensa alfombra que conduce hacia la pista de baile. Poco después aparece Madonna, quien toma el control de la escena antes de compartir protagonismo con Sabrina Carpenter.

A lo largo del video, ambas artistas se rodean de bailarines y desarrollan elaboradas coreografías que incluso desafían la gravedad con movimientos suspendidos en el aire.

Los seguidores más atentos ya habían detectado algunas pistas. Días atrás, Madonna publicó “Confessions: II – The Film”, una pieza audiovisual que acompañó la promoción del disco. Varias escenas de aquel cortometraje parecían pertenecer a otro proyecto aún desconocido. Ahora quedó confirmado que aquellas imágenes correspondían precisamente a “Bring Your Love”.

La colaboración entre ambas también había despertado expectativas desde la presentación especial realizada durante Coachella, donde comenzaron a aparecer señales de que estaban preparando algo importante juntas.

El regreso de Madonna a sus raíces electrónicas

“Bring Your Love” fue producida por Madonna junto a Stuart Price, el reconocido músico y productor que también trabajó con ella en “Confessions on a Dance Floor”, uno de los discos más celebrados de su carrera.

Según explicó la artista, el nuevo álbum recupera muchas de las ideas que dieron forma a aquel proyecto publicado en 2005: “La gente piensa que la música de baile es superficial, pero están totalmente equivocados. La pista de baile no es sólo un lugar, es un umbral, un espacio ritualista donde el movimiento sustituye al lenguaje”, expresó Madonna al presentar el concepto detrás del disco.

La cantante añadió: “Cuando Stuart Price y yo empezamos a trabajar en este disco, este fue nuestro manifiesto: Debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que llevamos haciendo hace miles de años; son realmente prácticas espirituales. Después de todo, la pista de baile es un espacio ritualista”.

La estrella también profundizó en esa idea al señalar que “es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. El rave es un arte. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines. El sonido, la luz y la vibración remodelan nuestras percepciones, atrayéndonos a un estado de trance”.

Como sorpresa adicional, el videoclip incluye una breve aparición de Julia Garner, la actriz elegida para interpretarla en pantalla, quien aparece con una estética inspirada en los años ochenta.

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