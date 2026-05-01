Madonna y Sabrina Carpenter: dos generaciones en una canción

El estreno de “Bring Your Love” llegó con la naturalidad de un tema que se siente inmediato, vibrante y claramente pensado para acompañar noches largas.

Madonna y Sabrina Carpenter presentan su esperada colaboración con un sonido disco que supera los tres minutos y medio, evocando la energía luminosa de los clásicos del género sin perder el toque contemporáneo que caracteriza a ambas.

La canción forma parte de “Confessions On A Dancefloor: Part II”, el álbum que Madonna publicará el 3 de julio y que marca su regreso discográfico desde “Madame X” en 2019. La propuesta recupera la onda bailable que la artista ha explorado desde distintas perspectivas a lo largo de su trayectoria.

Dos voces que se encuentran en una misma frecuencia

En “Bring Your Love” Madonna aporta la madurez interpretativa que la ha convertido en un referente histórico del pop, mientras que Sabrina Carpenter suma la frescura de una carrera que ha crecido con velocidad durante los últimos años.

El tema permite que cada una conserve su identidad, aunque ambas convergen en una vibra común que potencia el resultado.

Antes del lanzamiento oficial, el público ya había tenido una muestra informal. En abril, Madonna apareció por sorpresa durante el segundo concierto de Carpenter en Coachella, donde juntas interpretaron la canción en vivo.

El estreno llegó acompañado de imágenes y mensajes personales

Para complementar la publicación del sencillo, Madonna compartió un video de la letra en su canal oficial de YouTube. El clip utiliza colores vibrantes y un diseño que acompaña el ritmo del tema, ofreciendo una primera aproximación visual a esta nueva etapa del proyecto.

Sabrina, por su parte, publicó en Instagram un mensaje de agradecimiento dirigido a Madonna por invitarla a participar en la producción. También comentó que espera poner a bailar a todos con esta canción. Su publicación incluye tres fotografías en las que ambas aparecen abrazándose, reflejando la complicidad que se vio en Coachella.

Con “Bring Your Love”, Madonna adelanta el espíritu que dominará “Confessions On A Dancefloor: Part II”, una apuesta por el ritmo contagioso, el brillo retro y la electrónica elegante.

Sigue leyendo:

Madonna dice que hurtaron el atuendo que usó en Coachella y ofrece recompensa

No lo esperabas: Sabrina Carpenter y Madonna en Coachella

Sabrina Carpenter podría prohibir el uso de celulares en sus conciertos