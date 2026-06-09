Madonna sorprende con Feid en el lanzamiento de “Confessions II: The Film”

Con una pista de baile como escenario principal y un desfile de estrellas inesperadas, Madonna decidió que la presentación de su próximo proyecto musical no podía limitarse a un videoclip tradicional. La cantante estrenó “Confessions II: The Film”, una pieza audiovisual de 13 minutos que es la antesala perfecta de las canciones que integrarán su nuevo disco.

El cortometraje llegó a YouTube después de su premiere en el Festival de Tribeca, celebrado en Nueva York, y ofrece un vistazo a los primeros seis temas del álbum “Confessions II”, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.

Desde los primeros segundos, la artista deja ver la intención del proyecto. “Aquí afuera, en la pista de baile, me siento tan libre”, afirma al inicio de la producción.

Con una apuesta visual más ambiciosa

La película fue dirigida por TORSO, el dúo formado por David Toro y Solomon Chase. Según explicó Madonna durante el estreno, y de acuerdo con información publicada por Billboard, la idea surgió porque quería elevar el componente visual de esta nueva etapa artística.

“Un video sonaba barato”, comentó la llamada Reina del Pop con humor, al referirse al origen de la iniciativa.

La producción incluye colaboraciones de Sabrina Carpenter y Feid, quienes forman parte de esta propuesta audiovisual que acompaña la llegada del que será su decimoquinto álbum de estudio. El filme también incorpora canciones como “I Feel So Free” y “Bring Your Love”, esta última junto a la propia Sabrina Carpenter.

Celebridades, cameos y una sorpresa familiar

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado es la cantidad de figuras reconocidas que aparecen a lo largo de la historia. Entre ellas destacan Benedict Cumberbatch y Kate Moss, quienes comparten una escena en el baño de un club nocturno mientras bailan.

A la lista se suman Gwendoline Christie, Richard E. Grant, Odessa A’zion, Archie Madekwe y la cantante venezolana Arca. Además de aparecer en pantalla, Arca participó como productora de “I Feel So Free”.

Otra presencia que llamó la atención fue la de Julia Garner, actriz elegida para interpretar a Madonna en la futura película biográfica de la artista. En su breve aparición, luce uno de los emblemáticos sujetadores de copa en punta asociados a la cantante durante los años 80.

La secuencia final reserva un momento especial para Lourdes Leon, hija de Madonna. La joven aparece sosteniendo una de las cámaras que registran las escenas finales y pronuncia la frase “Corte, perras”, con la que concluye el cortometraje.

El estreno de “Confessions II: The Film” llega apenas unos días después de que Madonna sorprendiera a sus seguidores con una presentación en Times Square para mostrar parte del repertorio de la producción que dará continuidad a “Confessions on a Dance Floor”, publicado originalmente en 2005.

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