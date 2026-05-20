Qué pasa en Florida si rebasas un autobús escolar detenido o no frenas

Rebasar un autobús escolar que está cumpliendo con una parada correspondiente es motivo de multa en Florida, esencialmente en Miami-Dade. Desde el 18 de mayo, las autoridades del condado endurecieron la vigilancia y las sanciones podrían ser aplicadas automáticamente.

Según la legislación de Florida, la medida forma parte del Programa de Detección de Infracciones de Autobuses Escolares, impulsado para reducir accidentes y proteger a los menores en zonas escolares.

La sanción inicial para los infractores es de $225 dólares, aunque las consecuencias pueden aumentar dependiendo de la gravedad del caso. Las autoridades recuerdan que no solo representa una infracción de tránsito, sino también un riesgo directo para los niños que cruzan la calle.

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Qué dice la ley de Florida sobre los autobuses escolares

La legislación estatal establece que todos los conductores deben detener completamente su vehículo cuando un autobús escolar se encuentra parado con las luces intermitentes activadas y el brazo de “STOP” desplegado.

La circulación no puede retomarse hasta que el autobús retire la señal de parada o vuelva a moverse.

En calles de dos carriles, la obligación aplica para todos los vehículos, sin importar el sentido de circulación. Lo mismo ocurre en avenidas de varios carriles que no cuentan con una barrera física entre ambos lados de la vía.

Es decir, incluso si el conductor circula en dirección contraria, debe detenerse mientras los estudiantes suben o bajan del autobús.

Cuándo sí existe una excepción

La ley contempla algunas excepciones específicas. Los vehículos que circulan en sentido contrario no están obligados a detenerse únicamente cuando la carretera está dividida por:

Una mediana elevada

Una barrera física

Un espacio no pavimentado de al menos cinco pies de ancho

En esos casos, aunque no sea obligatorio detenerse, las autoridades recomiendan reducir la velocidad y mantenerse atentos a posibles peatones o estudiantes cerca de la vía.

Expertos en seguridad vial insisten en que muchos accidentes ocurren en segundos, especialmente cuando un conductor intenta avanzar para “ganar tiempo” alrededor de un autobús detenido.

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