Nueva York habilita web con información para asistir al desfile de campeonato de los Knicks

La Alcaldía de Nueva York anunció el lunes el lanzamiento del portal nyc.gov/knicks, una página web destinada a ofrecer información actualizada sobre el desfile de celebración del campeonato de los New York Knicks, que se realizará el jueves en Manhattan.

La administración municipal informó que el sitio incluye detalles sobre los horarios, la ruta del recorrido, los mejores puntos de observación, opciones de transporte y recomendaciones para quienes planean asistir al evento, que será gratuito y abierto al público.

El desfile comenzará a las 10:00 de la mañana cerca de Battery Park y avanzará por Broadway a través del tradicional Cañón de los Héroes, hasta llegar al Ayuntamiento de Nueva York. La celebración contará con la participación de jugadores de los Knicks, funcionarios de la ciudad e invitados especiales.

La Alcaldía señaló que el portal continuará actualizándose durante la semana con nueva información para residentes y visitantes que deseen acudir al evento.

El desfile finalizará en el Ayuntamiento. Foto: Alcaldía de la Ciudad de Nueva York

“Los Knicks se han ganado una bienvenida de héroes”

En un comunicado, el alcalde Zohran Mamdani destacó la importancia de la celebración para la ciudad y aseguró que los aficionados podrán reunirse para homenajear a un equipo que, dijo, representa la determinación y resiliencia características de Nueva York.

“Desde una racha de playoffs que dejó a los neoyorquinos sin aliento hasta una canasta memorable que se recordará durante décadas, los Knicks se han ganado una bienvenida de héroes. Hemos soñado con este momento durante generaciones. Este jueves, nuestra ciudad estará a la altura de las circunstancias”, declaró.

“Los aficionados de siempre estarán junto a quienes los vean por primera vez para animar a un equipo que encarna la garra y la resiliencia que definen a este equipo y a esta ciudad. Visiten nyc.gov/knicks para obtener toda la información necesaria sobre cómo unirse a esta celebración histórica”, añadió.

Además del desfile, está prevista una ceremonia posterior en la plaza del Ayuntamiento, donde Mamdani entregará a los New York Knicks las llaves de la ciudad como reconocimiento por la conquista del título de la NBA.

La celebración marcará el primer desfile con confeti dedicado a los Knicks y recorrerá uno de los trayectos más emblemáticos de la ciudad, utilizado históricamente para homenajear a figuras y equipos destacados.

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