Gasolina hasta 25% más cara y vuelos 24% arriba: así afecta la guerra en Irán tus vacaciones de verano

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y podrían salir mucho más caras de lo previsto para millones de familias en Estados Unidos. El aumento de la tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos mantiene elevado el petróleo y amenaza con mantener o incrementar aún más el costo de la gasolina y los vuelos, dos de los gastos más importantes para quienes planean viajar en los próximos meses.

Los efectos ya comienzan a sentirse. Mientras el petróleo ha alcanzado picos que superaron los $110 por barril en su punto más alto, algunas tarifas aéreas han aumentado hasta 24% en rutas de alta demanda. Para una familia que planea conducir largas distancias o visitar a parientes durante el verano, esto puede representar incluso cientos de dólares adicionales en su presupuesto.

Aunque la Administración de Información Energética (EIA) mantiene una previsión anual cercana a $3 por galón para 2026, también advierte que la situación en Medio Oriente podría mantener la volatilidad de los precios durante la temporada alta de viajes.

Según datos de AAA, el precio promedio nacional de la gasolina subió a $4.39 por galón, tras intensificarse los ataques en Irán, muy por encima de los niveles previos al conflicto.

Cómo la guerra en Irán encarece gasolina y vacaciones

El conflicto en Irán ha disparado el precio del crudo porque los mercados temen interrupciones en el estrecho de Ormuz. Esto provocó que el crudo Brent superara los $110 por barril, el nivel más alto desde 2022.

Aunque Estados Unidos es hoy un líder mundial en exportación de petróleo, su volumen de extracción no es suficiente para proteger a los conductores de los vaivenes globales.

Para muchas familias hispanas, que dependen del carro para trabajar y visitar a la familia, un aumento sostenido en la gasolina se convierte en una fuga constante de dinero cada semana.

Lo que ya se nota en el surtidor

Según AAA, el promedio nacional subió a $4.39 por galón en marzo, un alza del 47% desde que comenzaron las operaciones militares contra Irán, y con saltos diarios de hasta 11 centavos, el mayor brinco en un solo día desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Tras el inicio de la guerra, analistas estiman que regresar a los precios de $3 por galón será complicado en lo que resta del 2026, si el conflicto se prolonga. “Aunque el conflicto terminara hoy, los precios de los combustibles en Estados Unidos probablemente no se normalizarían este año”, advirtió el diario británico The Guardian.

En términos prácticos, llenar un tanque de 15 galones podría costar entre $7 y $15 más que el año pasado, dependiendo del estado, suficiente para desajustar un presupuesto semanal.

Vuelos 24% más caros y rutas más largas

Un análisis de la BBC reportó que las tarifas más baratas de avión son ahora 24% más caras en promedio que hace un año, impulsadas por el encarecimiento del combustible y la necesidad de rodear espacios aéreos cercanos al conflicto.

“Las restricciones de espacio aéreo obligan a volar rutas más largas, lo que aumenta el consumo de combustible justo cuando el jet fuel se ha disparado de unos $90 a entre $150 y $200 por barril”, explicó el informe. Y agregó que en algunos trayectos de larga distancia los precios se han disparado hasta 70% frente al año anterior.

Para los viajeros que salen de Estados Unidos, especialistas consultados por CNBC calculan que la guerra y el golpe al petróleo ya añaden cerca de 8% extra desde fines de febrero, sobre lo que las empresas preveían para tarifas de verano, especialmente hacia Europa.

“Nuestra recomendación es clara: quien tenga claro que va a viajar este verano debería comprar pronto; esperar a que baje la tensión no garantiza mejores precios”, sostuvo un analista de viajes citado por el medio financiero.

La inflación de mayo confirma que el alivio en los precios no ha llegado

El reporte del Índice de Precios al Consumidor (CPI) publicado este miércoles confirmó que la inflación anual en Estados Unidos llegó a 4.2% en mayo, su nivel más alto en tres años, impulsada principalmente por los costos energéticos, que subieron 23.5% en el último año.

Para el consumidor, ese número se siente en la bomba de gasolina antes que en ningún otro lado.

Sin embargo, en su Perspectiva de Energía a Corto Plazo publicada el 8 de junio de 2026, la Agencia de Información de Energía (EIA) proyecta que el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos será 6% menor en 2026 que en 2025, con un promedio cercano a los $2.92 por galón para todo el año.

Ese promedio anual esconde picos temporales severos. La misma EIA reconoce que los riesgos geopolíticos en Medio Oriente pueden empujar los precios muy por encima de ese nivel durante períodos específicos, justo como en el verano, cuando la demanda de combustible alcanza su punto más alto del año.

“Los precios de la gasolina seguirán siendo muy sensibles a cualquier interrupción adicional de suministro en el Golfo Pérsico”, señaló la EIA en su más reciente informe. Esto se traduce en una montaña rusa de precios difícil de anticipar mes a mes: el promedio anual puede parecer razonable en papel, pero las semanas de picos es cuando se siente el golpe real en el presupuesto.

Lo que puede hacer el lector hispano ahora

De acuerdo con Hayley Berg, economista principal de Hopper, citada por CNBC, para el verano 2026 es recomendable cerrar compras cuanto antes y considerar alternativas como viajar en septiembre u octubre, cuando los precios tienden a bajar de forma notable, sobre todo hacia Europa. La misma especialista recordó que “viajar en temporada baja puede significar ahorros de varios cientos de dólares por familia”.

Por su parte, los asesores financieros recomiendan revisar el presupuesto de gasolina, combinar viajes en un solo trayecto, compartir auto cuando sea posible y usar aplicaciones que comparan precios de combustible por vecindario, medidas que pueden recuperar parte de lo perdido en la bomba.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los precios para las vacaciones de verano en 2026

¿Por qué me sube la gasolina en EE.UU. si la guerra es en Irán?

Porque el precio se fija en un mercado global: cuando el petróleo sube por miedo a interrupciones en el estrecho de Ormuz, las refinerías pagan más y eso se refleja en el surtidor en Estados Unidos.

¿Es mejor comprar mis boletos de avión ahora o esperar?

Especialistas recomiendan comprar cuanto antes si ya decidiste viajar este verano, porque las aerolíneas suelen subir precios al acercarse la fecha y el conflicto no garantiza rebajas futuras.

¿Cuánto más podría pagar por mis vacaciones en auto?

Con precios en torno a $3.50 por galón, un viaje de ida y vuelta de 1,000 millas puede costar entre $30 y $60 más en gasolina que el año pasado, dependiendo del rendimiento del vehículo.

¿Puede bajar la gasolina más adelante en 2026?

La EIA aún proyecta un promedio anual por debajo de 2025, pero advierte que la volatilidad será alta; puede haber semanas caras en verano y algo de alivio hacia finales de año.

¿Conviene cambiar las fechas de mis vacaciones?

Cambiar los viajes a septiembre u octubre suele traer precios más bajos y menos saturación, algo especialmente útil para familias que quieren ahorrar sin cancelar el viaje.

¿Quiénes sentirán más el impacto en EE.UU.?

Hogares de bajos ingresos, trabajadores que manejan largas distancias y familias que dependen del avión para mantener vínculos transnacionales serán los más vulnerables.

Conclusión

Si la guerra en Irán se prolonga, la combinación de petróleo caro, jet fuel disparado y la inflación que no cede puede convertir el verano 2026 en una temporada de viajes selectiva, en la que solo quienes se anticipen o ajusten sus planes mantendrán cierto margen de ahorro.

Para muchas familias hispanas en Estados Unidos, la decisión más importante será cuánto están dispuestas a sacrificar de su presupuesto de renta, comida o remesas para no renunciar por completo a sus vacaciones.

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