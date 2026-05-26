Vacaciones más caras: Gasolina y vuelos disparan el costo de viajar este verano

Las vacaciones de verano de 2026 serán más costosas para millones de estadounidenses. El precio promedio de la gasolina alcanzó $4.56 por galón, su nivel más alto en cuatro años, y podría llegar a $4.80 durante la temporada alta de viajes, según GasBuddy. Además, las tarifas aéreas aumentaron 20.7% en el último año, encareciendo los viajes, tanto por carretera como por aire.

La diferencia es que este verano no solo los precios están elevados, sino la velocidad con la que han aumentado. Las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, dispararon los precios del combustible más de 50% desde finales de febrero y se han trasladado al bolsillo de las personas justo antes de la temporada vacacional.

Por qué la gasolina va a mantenerse cara

Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, explicó cuál sería el panorama para las próximas semanas: “Este es el verano más volátil en las bombas de gasolina en años”. Sin embargo, el conflicto en el Medio Oriente solo es el detonante.

Los precios de verano también suben por regulaciones ambientales que obligan a usar gasolina de mayor grado, una norma que añade entre 10 y 15 centavos por galón, y por el aumento de la demanda cuando millones de familias salen de vacaciones, lo que puede agregar entre 5 y 15 centavos adicionales.

En términos prácticos, llenar un tanque de 14 galones cuesta cerca de $18 más que hace un año, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA). Para una familia que viaja 500 millas en auto, la diferencia en el gasto es inmediata y afecta severamente el presupuesto para vacaciones.

Si continúan las restricciones de tránsito en el Estrecho de Ormuz hasta entrada la temporada, las estimaciones de De Haan señalan que los precios podrían alcanzar una cifra récord de $5.02 por galón. “Los estadounidenses van a pagar miles de millones más para llegar a sus destinos este verano, y aun cuando el estrecho reabra, podría tomar un año o más para que los precios se recuperen”, señaló.

Los boletos de avión más caros: el efecto Spirit

La crisis no afecta solo a los viajeros terrestres. El combustible de aviación en EE.UU. también se disparó de $2.50 a $4.24 por galón entre finales de febrero y mediados de abril, según datos citados por Money.

Para enfrentar estos costos, las aerolíneas intentan trasladarlos a los pasajeros, encareciendo los viajes.

Katy Nastro, portavoz de la plataforma de viajes Going, explicó que las aerolíneas normalmente ajustan tarifas de forma gradual, pero la guerra con Irán “no estaba en sus planes para 2026”.

Esto provocó que Delta, JetBlue y United elevaran sus cargos por equipaje, mientras WestJet y Japan Airlines aumentaron sus recargos por combustible.

La situación se agravó debido al cierre definitivo de Spirit Airlines el 2 de mayo de 2026, que redujo aún más las opciones de vuelos económicos. Esta línea durante sus 34 años de operación presionó a la baja las tarifas en rutas clave, muchas de ellas usadas por familias hispanas que buscaban opciones baratas para viajar a sus países de origen.

Lo que puedes hacer antes de reservar un vuelo

A pesar del panorama, Robin Mitchell, asesora de viajes de AAA, sugirió algunas estrategias: “Hemos estado aconsejando que la gente reserve sus vuelos lo antes posible. Si quieres hacer un plan para este verano, tienes que actuar ya.”

Por su parte, Kyle Potter, del sitio especializado Thrifty Traveler, añadió que volar martes o miércoles puede generar ahorros de cientos de dólares por boleto. “Multiplicado por una familia de cuatro personas, la diferencia es considerable”, sostuvo.

Otras recomendaciones prácticas:

Usar Google Flights ‘Explorer’ para comparar destinos por mes y duración, y encontrar las rutas más económicas disponibles

para comparar destinos por mes y duración, y encontrar las rutas más económicas disponibles Reservar rutas domésticas o al Caribe en lugar de Europa, donde las tarifas son aún más altas por la crisis de combustible

en lugar de Europa, donde las tarifas son aún más altas por la crisis de combustible No esperar una baja de precios : incluso si la situación en el Medio Oriente se resuelve, las aerolíneas buscarán recuperar sus pérdidas de estos meses, manteniendo tarifas elevadas

: incluso si la situación en el Medio Oriente se resuelve, las aerolíneas buscarán recuperar sus pérdidas de estos meses, manteniendo tarifas elevadas Revisar si tu tarjeta de crédito ofrece beneficios de viaje que cubran equipaje o te den acceso a salas VIP

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de costos en viajes para vacaciones en verano

¿Cuánto cuesta en promedio el galón de gasolina este verano de 2026?

El promedio nacional ronda los $4.56 por galón según AAA, con proyección de llegar a $4.80 entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo. En California el promedio ya supera $6.10.

¿Por qué subieron tanto los precios de los vuelos en 2026?

El conflicto con Irán bloqueó el Estrecho de Ormuz, disparando el precio del combustible de aviación más de un 50%. Las aerolíneas están trasladando ese costo al pasajero por diferentes vías.

¿Vale la pena viajar en auto en lugar de avión este verano?

Depende del destino y del número de personas. Para grupos de cuatro o más, el auto es más económico pese al precio del combustible, aunque un tanque lleno cuesta ~$18 más que en 2025.

¿Cuándo es el mejor momento para comprar boletos de avión para el verano?

Ya. Los expertos coinciden en que quienes no han reservado deben hacerlo de inmediato. Los martes y miércoles tienden a tener tarifas más bajas.

¿El precio de la gasolina puede bajar antes del verano?

Es poco probable si el Estrecho de Ormuz permanece cerrado. GasBuddy advierte que incluso con una reapertura completa tardará meses en reflejarse en los precios al consumidor.

Conclusión

Más de 39.1 millones de personas viajaron durante el fin de semana del Memorial Day a pesar de los precios récord, según la AAA. Es una señal clara de que la demanda no cede, aunque los precios tampoco cederán pronto. Si el conflicto en el Medio Oriente se prolonga más allá de julio, el verano de 2026 podría convertirse en el más caro en la historia moderna para los viajeros estadounidenses.

Las familias que aún no han reservado sus vacaciones podrían enfrentar, además de tarifas más altas, opciones de vuelo más reducidas conforme las aerolíneas ajusten sus rutas para cubrir costos.

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