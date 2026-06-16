Scaloni se rindió a los pies de Messi: “No hay palabras para describirlo”

El entrenador Lionel Scaloni dijo que “no hay palabras” para definir el partido que tuvo Lionel Messi, quien marcó los tres goles del triunfo de la Selección Argentina 3-0 ante Argelia.

Scaloni al ser cuestionado por la actuación del 10 de Argentina soltó: “Hasta que Leo quiera será el mejor. No tenemos dudas. El tema es la cabeza, el estado físico, las ganas que tenga de seguir”.

“Sin palabras para Leo. ¿Qué voy a decir? Es increíble. Lo viene haciendo hace 20 años. Toda la gente del fútbol lo quiere ver y lo disfruta”, expresó el DT, maravillado una vez más por la vigencia del rosarino, que fue la gran figura de la noche con un hat-trick que hizo delirar a los hinchas argentinos.

“Y aparte lo que transmite a los compañeros, a la gente. Hay que disfrutarlo porque el día que no esté lo vamos a extrañar un montón“, abundó sobre el rosarino.

?? "SIN PALABRAS, LO QUE YO DIGA ESTÁ DE MÁS, ES INCREÍBLE"



?? Lionel Scaloni habló sobre la victoria ante Argelia ?? y destacando el arranque de Messi con un HAT-TRICK HISTÓRICO.



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Más allá de los goles de Messi, Scaloni también puso el foco en una característica que considera esencial en su equipo. “No se da una pelota por perdida, ese es nuestro estilo. Eso es para rescatar”, señaló, destacando la entrega y la presión constante que mostró la Selección durante todo el partido.

Ante Argelia fue un partido difícil

Scaloni, se mostró satisfecho tras la goleada en el partido debut frente a Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026, aunque advirtió que “más allá del 3-0 fue un partido muy difícil”.

“Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien, sobre todo que tenían cosas que nos podían poner en dificultad. Y la verdad que hicieron un trabajo enorme. Más allá de que se haya ganado 3-0 fue un partido muy difícil”, expresó el DT.

“Siempre el primer partido es complicado, pero haber ganado nos da tranquilidad para lo que viene. Vamos a luchar partido tras partido. El grupo está bien, los jugadores están contentos. Esperemos ganar el siguiente partido para que todos puedan jugar. La idea es que todos puedan estar arriba del barco”, señaló el entrenador, en referencia a los próximos encuentros de la fase de grupos.

???????? | Scaloni celebró la victoria de Argentina contra Argelia en el debut del Mundial: "Estamos bien y vamos a luchar partido tras partido". pic.twitter.com/ujqpRBEYDx — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

En cuanto al estado de todos los jugadores, sobre todo los lesionados, mencionó: “Nos da tranquilidad para lo que viene. Los chicos seguro estarán mejor”.

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