Senadores republicanos presionan por el acuerdo con Irán y Trump minimiza las críticas

El presidente Donald Trump restó importancia este martes a las críticas y dudas expresadas por algunos senadores republicanos sobre el acuerdo preliminar alcanzado con Irán, mientras líderes de su propio partido reclamaban acceso al texto completo del entendimiento negociado por la Casa Blanca.

Durante su participación en la cumbre del G7 en Francia, Trump reaccionó a las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien había manifestado inquietud por las diferencias entre la interpretación iraní del acuerdo y la presentada por los negociadores estadounidenses.

“Tendré que hablar con Lindsey. Se va a meter en un buen lío”, comentó el mandatario cuando fue consultado por periodistas sobre las observaciones del legislador. Sin embargo, inmediatamente minimizó cualquier desacuerdo.

“Lindsey está bien. Lindsey está perfecto. No es escéptico”, añadió.

Las declaraciones se producen después de que Washington y Teherán anunciaran el domingo un acuerdo marco para poner fin al conflicto que se ha prolongado durante más de tres meses. Aunque el presidente y el vicepresidente J.D. Vance firmaron el lunes el memorando de entendimiento, el contenido del documento aún no ha sido divulgado públicamente.

Trump defendió el pacto y aseguró que protege los intereses estadounidenses. “No estamos pagando nada. No estamos haciendo nada”, afirmó. “Los mercados ahora están más altos que cuando empezamos”.

El Senado pide detalles

Pese a las garantías del mandatario, varios republicanos en el Senado han pedido conocer los detalles del acuerdo antes de pronunciarse sobre sus implicaciones.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, John Thune, reconoció que su bancada todavía no ha recibido información oficial sobre el memorando. “Estamos intentando conseguirlo”, declaró en el Capitolio al ser preguntado sobre los esfuerzos para acceder al texto.

Thune admitió que resulta inusual que los líderes legislativos deban solicitar detalles de un acuerdo internacional de esta magnitud. “Desde que asumí este cargo, no hemos tenido este problema”, señaló.

El senador explicó que, por ahora, los republicanos solo entienden que se trata de un marco destinado a facilitar nuevas conversaciones con Irán. “Creo que, en definitiva, el objetivo es asegurar que Irán ponga fin a su programa nuclear y que cualquier incentivo financiero que ofrezcan esté condicionado a ello”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que todavía carece de información suficiente para evaluar el alcance real del acuerdo. “Es difícil reaccionar porque no conozco los detalles”, admitió.

Trump, por su parte, sorprendió al afirmar que inicialmente no había contemplado enviar el documento al Congreso para su revisión. “Nunca pensé en enviarlo, ni siquiera lo consideré, pero lo haré. Lo enviaré al Congreso”, declaró desde Évian-les-Bains. “Me gusta la idea”.

Graham modera sus críticas

Aunque había expresado reservas tras conocerse el acuerdo, Lindsey Graham adoptó un tono más conciliador después de escuchar las explicaciones del presidente.

El senador afirmó que espera que las negociaciones posteriores logren bloquear de forma definitiva las aspiraciones nucleares de Irán y sostuvo que las acciones de Trump han debilitado significativamente a Teherán y a sus aliados regionales.

Asimismo, respaldó los esfuerzos de la Casa Blanca para ampliar los Acuerdos de Abraham y aseguró que una mayor integración regional podría convertirse en el principal resultado estratégico de la negociación.

“Señor presidente, tiene razón al no perder de vista el objetivo principal: la integración regional y una paz duradera”, escribió Graham en redes sociales.

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