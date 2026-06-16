Serena y Venus Williams volverán a jugar juntas en Wimbledon

Las hermanas Serena y Venus Williams, seis veces campeonas de Wimbledon, jugarán el dobles en el Grand Slam británico después de recibir una invitación para disputar el torneo.

Las estadounidenses, dos de las jugadoras más laureadas de la historia del tenis, volverán a disputar un encuentro en All England Club, donde conquistaron seis títulos de dobles entre 2000 y 2016.

Las hermanas Williams no figuran entre las invitadas para el cuadro individual, aunque todavía queda una plaza de invitación por asignar en la competición femenina.

Back together, at Wimbledon ??



Serena and Venus Williams will compete in the Ladies’ Doubles at The Championships 2026 pic.twitter.com/xrOV0yeBCJ — Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2026

Serena anunció su regreso para Wimbledon

Serena, de 44 años y ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales, regresó a la competición la pasada semana en Queen’s junto a la canadiense Victoria Mboko, casi cuatro años después de su último partido oficial, disputado en el US Open de 2022.

La estadounidense y Mboko tenían previsto disputar los cuartos de final del torneo de dobles, pero la lesión sufrida por la joven canadiense obligó a cancelar su participación.

Mboko, de 19 años, se lesionó durante su encuentro individual ante la checa Karolína Plíšková, disputado el pasado martes. Cuando perdía por 6-2 y 4-3, la canadiense cayó al suelo tras una acción en la que se dañó la rodilla izquierda y tuvo que abandonar el partido entre lágrimas después de recibir asistencia médica.

Antes de Wimbledon, la pequeña de las Williams competirá en Berlín junto a la checa Karolina Muchova.

Por su parte, Venus, de 45 años y cinco veces campeona de Wimbledon en individuales, llegará tras haber perdido sus siete encuentros individuales disputados esta temporada.

La pareja estadounidense acumula un palmarés excelso en la modalidad de dobles, con catorce títulos de Grand Slam y tres medallas de oro olímpicas, consolidándose como una de las mejores duplas de todos los tiempos.

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