Lewis Hamilton tras elevar su récord a 106 victorias en la F1: “Desde niño quería ganar a bordo de un Ferrari”

El séptuple campeón del mundo, Sir Lewis Hamilton, rompió una sequía de casi dos años sin subir a lo más alto del podio para adjudicarse una victoria histórica en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, la séptima cita del Mundial de Fórmula Uno.

A sus 41 años, el británico no solo elevó su propio récord histórico a 106 victorias en la categoría reina, sino que firmó su primer triunfo oficial desde que pilota para la escudería Ferrari.

El triunfo tuvo un doble valor estadístico: Hamilton deshizo a su favor el empate técnico que mantenía con el legendario Michael Schumacher, convirtiéndose en el máximo ganador en solitario sobre el asfalto catalán con siete coronas.

La carrera en Barcelona, calurosa y sumamente estratégica por la gestión de los neumáticos, deparó un desenlace de antología. Hamilton, que apostó por arrancar con la goma blanda, cimentó su triunfo en un ritmo demoledor y en una ejecución perfecta en los boxes por parte de los mecánicos de Maranello, coronada con un oportuno coche de seguridad virtual en el último tercio de la prueba tras el abandono de Fernando Alonso.

La otra cara de la moneda la vivió el líder del Mundial, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Tras una sensacional remontada en la que llegó a adelantar a Russell por el segundo puesto a falta de cinco vueltas, el monoplaza W17 del boloñés de 19 años se quedó completamente parado a solo tres giros de la conclusión. Pese al abandono, Antonelli retiene la punta del campeonato con 156 puntos, aunque ahora Hamilton recorta distancias y se coloca a 41 unidades de la cima.

“Todas las victorias son especiales, pero esta es excepcional”

Completamente quebrado por el llanto sobre el podio, Sir Lewis Hamilton no pudo ocultar la carga emocional de volver a ganar tras su última victoria en Bélgica 2024, cumpliendo además la fantasía que arrastraba desde sus primeros años en el karting.

“Lo primero de todo, debo dar las gracias al equipo. Después de lo del año pasado, esto se antojaba imposible, pero el equipo nunca dejó de trabajar y de apretar. Todas las victorias son especiales en su esencia, pero ésta ha sido excepcional. Desde niño quería ganar a bordo de un Ferrari, así que esto es algo genial. Hoy hemos hecho todo bien, desde la táctica hasta las paradas en boxes. Que yo esté aquí ahora mismo es fruto del duro trabajo. He encontrado mi equilibrio”, confesó la leyenda británica ante los micrófonos oficiales del circuito.

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