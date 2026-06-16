Spike Lee cumplió y cerró una calle en NY para celebrar a los Knicks

Las calles de Nueva York han visto celebraciones de todos los tamaños, pero pocas tan icónicas y esperadas como la que organizó Spike Lee después de que los Knicks conquistaran el campeonato de la NBA.

El director, uno de los aficionados más reconocidos de la franquicia, transformó una cuadra de Fort Greene, el barrio donde creció en Brooklyn, en un punto de encuentro para vecinos, amigos y seguidores que todavía intentaban procesar la magnitud del logro.

La noche anterior había sido larga. Lee había vivido la coronación desde la arena en Texas y, apenas sonó la bocina final que confirmó la victoria sobre los San Antonio Spurs, se lanzó a festejar junto a jugadores y aficionados. Sin embargo, había una promesa pendiente. Semanas antes había asegurado que, si los Knicks levantaban el trofeo, celebraría en las calles que marcaron su historia. Y cumplió.

Vestido todavía con el mismo suéter azul y naranja que había usado durante el partido decisivo, apareció frente a la sede de su productora, “40 Acres and a Mule”, para sumarse a una fiesta que tuvo más espíritu comunitario que espectáculo multitudinario.

Celebración con sabor a barrio

La música fue el hilo conductor de una tarde que mezcló generaciones. Sonaron clásicos como “Raspberry Beret” de Prince, “The Humpty Dance” de Digital Underground y “Juicy” de The Notorious B.I.G., mientras familias enteras ocupaban la calle para bailar, conversar y compartir el momento.

Lejos de los grandes eventos comerciales, la escena tenía algo entrañable. Niños con camisetas de los Knicks corrían entre los asistentes, vecinos improvisaban conversaciones con desconocidos y hasta algunos policías se dejaron llevar por el ritmo de las canciones.

La celebración también atrajo a personas que viajaron desde otros lugares para ser parte del momento.

Del barrio de Brooklyn a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”

La fiesta callejera fue apenas una parte de los festejos de Spike Lee. Horas después, la celebración continuó en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, donde varias de las figuras del equipo aparecieron para compartir la conquista con una audiencia nacional.

Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, Josh Hart y OG Anunoby llegaron al programa acompañados por el prestigioso trofeo Larry O’Brien. Durante la emisión hablaron sobre rituales previos a los partidos, supersticiones y momentos clave de la campaña que terminó con el ansiado campeonato.

Allí, Spike Lee volvió a ocupar un lugar destacado. El cineasta apareció junto a Jimmy Fallon para presentar a los nuevos monarcas de la NBA ante un estudio repleto de aficionados y con la presencia del presidente de la organización, Leon Rose.

A los 69 años, después de sostener durante generaciones la fe en los colores naranja y azul, Spike Lee pudo celebrar el sueño cumplido. Incluso, en redes sociales los fanáticos del equipo están pidiendo que oficialmente también pueda recibir un anillo de campeón.

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