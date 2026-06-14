Timothée Chalamet tras victoria de los Knicks: “Prefiero mil veces esto que los Oscar”

El actor Timothée Chalamet celebró el triunfo de los New York Knicks frente a los San Antonio Spurs en la final de la NBA. Durante su festejo, Chalamet hizo un comentario sobre los premios Oscar que dio que hablar en redes sociales.

Chalamet es un fanático de los Knicks y lo ha demostrado al asistir a todos los partidos de la final de la NBA. Tras el triunfo de los Knicks, el actor fue captado por Espn mientras celebraba y exclamó: “¡Esto es mucho mejor que los Óscar! ¡Vamos! ¡Los Knicks son campeones!”.

Timothée Chalamet se unió a otro grupo de celebridades que asistieron al partido de la NBA para apoyar a los Knicks en la final. Algunas de las celebridades que asistieron al partido del sábado en el Frost Bank Center fueron Sydney Sweeney y su novio Scooter Braun, Spike Lee, Ben Stiller, Tracy Morgan y el príncipe Harry.

Esto generó miles de comentarios en redes sociales y usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar si esta expresión de Chalamet pudiese tener un impacto negativo en sus posibilidades de ganar un Oscar en el futuro.

Timothée Chalamet ha sido nominado al Oscar en tres ocasiones. Su nominación más reciente fue en la categoría Mejor Actor por su papel en la película “Marty Supreme” en 2026. En 2025 fue nominado a Mejor Actor por interpretar al músico Bob Dylan en la película biográfica “A Complete Unknown”.

Chalamet figuraba como uno de los favoritos para ganar el Oscar en la pasada edición de los premios, pero perdió ante Michael B. Jordan, quien protagonizó “Sinners”.

Antes de los premios Oscar, Timothée Chalamet fue criticado por sus comentarios en los que menospreciaba artes como el ballet y la ópera. “No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas que digan: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque a nadie le importe’. Con todo respeto para los trabajadores de la ópera y el ballet”, dijo en una charla junto con Matthew McConaughey en la Universidad de Texas.

Chalamet reconoció después que sus palabras fueron problemáticas. “Acabo de perder 14 centavos de audiencia”, dijo. “Simplemente metí la pata sin motivo alguno”.

Esta opinión no sentó bien a otros artistas, especialmente a los que se dedican a la ópera y el ballet. Varias compañías de ballet y ópera respondieron a Chalamet.

“Lo siento, @tchalamet. Te ofreceríamos entradas de cortesía para Akenatón, pero se están agotando. Quedan algunas plazas disponibles si te apuras”, escribió la Ópera de Los Ángeles en sus redes sociales.

Muchos afirmaron que estas declaraciones afectaron sus posibilidades de ganar un Oscar. Sin embargo, las votaciones de los miembros ya habían cerrado cuando el actor participó en este evento.

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