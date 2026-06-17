Demanda contra Ricky Martin por la canción “Vida” sigue sin esclarecerse después de 12 años

Un nuevo capítulo de la demanda en contra de Ricky Martin por derechos de autor en el tema “Vida” fue reabierto recientemente, en una lucha judicial donde Luis Adrián Cortés-Ramos alega que el cantante robó casi en su totalidad una letra de su autoría.

“Vida” fue el sencillo de Martin que fue incluido en el álbum del Mundial de Brasil 2014 y fue tan exitoso que alcanzó el puesto número cinco del ranking en la lista Hot Latin Songs de Billboard durante la Copa Mundial de ese año.

Nuevo capítulo de la demanda en contra de Ricky Martin

El demandante no desiste en su insistencia de que el artista boricua comparezca ante la justicia, luego de presentar una primera acusación hace 12 años. La primera ocasión en la que el demandante presentó el caso fue en el mismo año 2014, pero quedó desestimado en 2015, aunque Cortés lo llevó a apelación y duró hasta 2016 para la ratificación del fallo.

No obstante, el mismo Cortés volvió a presentar otra demanda con otra acusación en 2020, la cual hasta 2024 para su desestimación. Pero en un dictamen de 41 páginas emitido el viernes, el Tribunal del Primer Circuito reactivó el caso una vez más.

¿Por qué Luis Cortés asegura que es el autor original de “Vida”?

De acuerdo a la información del portal Billboard, la FIFA y Sony Music realizaron una especie de concurso entre compositores y la canción elegida sería interpretada por Ricky Martin.

El punto es que Cortés no fue el ganador de ese concurso, pero alega que “Vida” es prácticamente una copia del suyo, tras ser tan parecido que, por ende, infringía los derechos de autor.

Esto dice una de las juezas del caso de Ricky Martin

Aunque los abogados de ambas partes decidieron ahorrarse los comentarios tras la reapertura de este caso que tiene más de una década sin definirse, la jueza O. Rogeriee Thompson sí emitió su perspectiva.

“Tomó esas medidas drásticas sin dar a Cortés la oportunidad de llevar a cabo la fase de discovery, pese a sus reiterados pedidos de esa oportunidad”, escribió la jueza. “Cortés apela sobre esa base… y estamos de acuerdo con él sobre el tema del discovery, por lo que anulamos y devolvemos el caso para que continúe el litigio, una vez más”.

El discovery es una fase de instrucción que obliga a seguir investigando el caso de forma minuciosa.

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