Sean Penn dirigirá una película basada en el asalto al Capitolio

Sean Penn ya trabaja en una nueva película, esta vez inspirada en uno de los episodios más impactantes de la política reciente de Estados Unidos, el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.

El proyecto marcará el regreso de Penn a la dirección cinematográfica con su decimosexta película. Según informó Deadline, la producción se centrará en la experiencia de un policía que estuvo involucrado en aquellos acontecimientos que estremecieron al país y ocuparon titulares alrededor del mundo.

Además de dirigir la cinta, el ganador del Óscar también se encuentra desarrollando el guion. Aunque el largometraje todavía no tiene un título oficial, ya comienza a generar expectativa dentro de la industria.

Una historia real con varias perspectivas

Los detalles de la trama permanecen bajo reserva, pero la publicación estadounidense señala que la película está concebida como una historia de amistad poco convencional y construida a partir de distintas capas narrativas.

La producción seguirá la vida de un oficial real, quien incluso participaría en la forma en que su experiencia será trasladada al cine. Por ahora, la identidad del protagonista no ha sido revelada.

Más allá de los sucesos ocurridos dentro y alrededor del Capitolio, el relato buscará profundizar en los años previos a aquel episodio. El objetivo es explorar las razones que llevaron al personaje a convertirse en policía y el recorrido personal que definió su vocación.

Otro de los aspectos que ha llamado la atención es la posible incorporación de Bradley Cooper. De acuerdo con Deadline, el actor se encuentra negociando su participación en el proyecto, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su fichaje.

Temas políticos y sociales a profundidad

La elección del tema no resulta extraña para quienes siguen la trayectoria de Sean Penn. A lo largo de los años, el actor ha demostrado un marcado interés por asuntos políticos, conflictos internacionales y causas sociales.

Prueba de ello ocurrió en marzo de este año, cuando decidió ausentarse de la ceremonia de los Premios Óscar para mantener un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Paralelamente, Penn continúa trabajando en un documental sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Aunque el proyecto sigue en desarrollo desde 2018, no ha sido cancelado.

Su interés por los acontecimientos del Capitolio tampoco es reciente. El cineasta fue visto en una asamblea pública junto a investigadores encargados de analizar lo sucedido en enero de 2021. En aquel momento aseguró que estaba presente únicamente para escuchar como “cualquier otro ciudadano”, aunque ahora parece evidente que también estaba recopilando información para futuros proyectos.

Según la información disponible, el rodaje podría arrancar a mediados de 2027. El calendario dependerá, en parte, de la agenda de Bradley Cooper, quien mantiene compromisos previos relacionados con la precuela de “Ocean’s Eleven”.

La producción cuenta con el respaldo de Warner Bros. y tendrá a Sean Penn, John Ira Palmer y John Wildermuth como productores bajo el sello Projected Picture Works.

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