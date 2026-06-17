Entrenadora de Shakira revela su clave para mantener su figura a los 49 años

El nombre de Shakira es sinónimo de talento, canto, baile, grandeza, humildad, trayectoria y, evidentemente, de belleza. A sus 49 años, la colombiana es una de las solteras más halagadas en el orbe artístico, pero mantener esa figura es un completo reto.

Dieta estricta y mucho ejercicio tienen como resultado tener un cuerpo como el de “la reina de los mundiales” y una energía como la que la caracteriza en cada una de sus presentaciones.

Entrenadora de Shakira habla sobre su dieta

En una entrevista con el portal Silver, la entrenadora personal de Shakira, Anna Kaiser, reveló parte de la dieta de la admirada cantante colombiana. “Un menú basado en alimentos frescos, proteínas de calidad, pescado y muchas verduras. Para la merienda acostumbra a comer sopas”.

La colombiana siempre busca que en cada comida del día (desayuno, almuerzo y cena) no falte una buena proteína, verduras y frutas frescas (con bajo porcentaje glucémico). Se trata de una receta que parece sencilla, pero es muy efectiva para la intérprete del reciente tema oficial del Mundial 2026 “Dai Dai”.

“Puedes usar albahaca, apio y calabaza bellota, hervirlos y luego licuarlos con sal marina. Es deliciosa y solo lleva unos 15 minutos. Puedes prepararla la noche anterior. Es como hacer puré para bebés, y hay muchísimas recetas super fácil . Puedes hacerlas con caldo de pollo, añadir verduras, hervirlas y luego licuarlas”, explica sobre la preparación de algunas de las sopas que le prepara a la artista colombiana.

Sin embargo, Shakira sabe que no todo es la alimentación y, por lo tanto, también tiene un plan de ejercicios que cumple a cabalidad, para mantenerse ante tanto trabajo en el que se ve involucrada tras una aclamada figura global.

Shakira y su vida artística acelerada

Algo que queda claro es que Shakira cumple estrictamente tanto con sus ejercicios como con su buena alimentación, debido a que generalmente se encuentra realizando múltiples presentaciones una tras otra y siempre se le nota la misma energía, la cual puede mantener justamente gracias a las exigencias consigo misma en todo lo que respecta a su preparación.

Un claro ejemplo de ello se evidencia actualmente. Eso debido a que se encargó de liderar la inauguración del Mundial de Fútbol el 11 de junio, dos días después comenzó su gira en Estados Unidos “Las mujeres no lloran World Tour“, donde tendrá actuaciones hasta el 23 de julio, lo que quiere decir que debe hacer una pausa el 16 para asistir al espectáculo de la final de la Copa del Mundo para luego volver a su gira.

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