Shakira inicia su gira por EE.UU. con dos llenos totales en Los Ángeles

La cantante colombiana Shakira inició la etapa estadounidense de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” con dos conciertos en Inglewood, California.

La estrella pop logró dos llenos totales en el estadio Intuit Dome, donde ofreció dos conciertos el 13 y 14 de junio, marcando el inicio de la gira de la cantante en esta nueva etapa por Estados Unidos.

Durante sus conciertos, Shakira deleitó a su público al interpretar por primera vez en un concierto la canción “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial de Fútbol 2026 junto con Burna Boy. También presentó en vivo “Zoo”, la canción del éxito animado de Disney “Zootopia”.

La colombiana también interpretó varios de sus éxitos como “Hips don’t lie”, una de las canciones del Mundial de Fútbol de 2006 en Alemania. También interpretó su éxito “Bzrp Sessions”, el potente tema con el que se pronunció con respecto a su polémica ruptura con Gerard Piqué, exfutbolista español con quien estuvo en una relación durante 12 años y tuvieron dos hijos juntos.

Shakira tiene dos fechas más en Palm Desert y San José, California, los días 17, 19 y 20 respectivamente. La gira finalizará en el estadio Boardwalk Hall en Nueva Jersey el 25 de julio.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Shakira en Estados Unidos?

13 de junio: Los Ángeles, California

14 de junio: Los Ángeles, California

17 de junio: Palm Desert, California

19 de junio: San José, California

23 de junio: Dallas, Texas

26 de junio: Atlanta, Georgia

1 de julio: Miami, Florida

6 de julio: Baltimore, Maryland

10 de julio: Boston, Massachusetts

14 de julio: Newark, Nueva Jersey

20 de julio: Brooklyn, Nueva York

23 de julio: Belmont Park, Nueva York

25 de julio: Atlantic City, Nueva Jersey

Esta gira de Shakira inicia días después de la actuación de la estrella colombiana en la ceremonia de apertura del Mundial de Futbol 2026 en Ciudad de México, que se celebró el pasado 11 de junio.

La artista interpretó su canción “Dai Dai” junto con Burna Boy, marcando la cuarta vez que la cantante actúa en la Copa del Mundo. En 2006 cantó “Hips don’t Lie”, en 2010 interpretó “Waka Waka” en el Mundial de Sudáfrica, en 2014 interpretó la canción “Lalala” para el Mundial Brasil y este año es la intérprete de la canción oficial de competición deportiva.

Además, Shakira será la encargada de protagonizar el primer show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo que se celebrará el 18 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde compartirá cartel con Madonna y BTS.

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