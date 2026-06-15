Shakira dice que tiene una relación “irrompible” con el futbol tras su participación en el Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira es una de las estrellas del Mundial de Fútbol 2026, ya que es la intérprete de “Dai Dai”, la canción oficial del evento. No es la primera vez que Shakira presta su voz para un Mundial de Fútbol; de hecho, es la cuarta vez que interpreta un tema mundialero.

Tras la actuación de la estrella pop en el show de inauguración en Ciudad de México del Mundial de Fútbol, Shakira ofreció una entrevista a People en la que se refirió al vínculo que tiene con el fútbol y cómo esta competición fue determinante en la conformación de su familia.

“Es increíble que tenga esta conexión con el fútbol que parece irrompible”, declaró a la revista PEOPLE.

Shakira aseguró que su historia con los Mundiales de Fútbol comenzó en 2006 cuando interpretó “Hips don’t lie” en la Copa del Mundo 2006. Luego interpretó “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, un momento que marcó su vida.

“Mi historia con el fútbol se remonta a 2006, cuando actué en el primer Mundial con Wyclef, interpretando ‘Hips Don’t Lie’, y luego nuevamente en 2010, que fue cuando conocí al padre de mis hijos, que estaba jugando durante ese Mundial”, dijo en la entrevista refiriéndose al exfutbolista español Gerard Piqué, quien formaba parte de la selección española, la cual se coronó como campeona del mundo ese año.

Desde entonces, Shakira y Piqué iniciaron una relación que duró 12 años y tuvieron dos hijos juntos, Milan y Sasha. Gracias a la manera en la que inició su historia con Piqué, Shakira le puso un cariñoso apodo a sus hijos inspirado en el mundial de ese año.

“Por eso llamo a mis hijos los niños ‘Waka’ ; creo que nacieron gracias a esa canción. Esa canción me llevó al Mundial y el Mundial tuvo un impacto importante en mi vida. Y nacieron ellos, lo mejor que me ha pasado”, dijo refiriéndose a sus hijos.

Shakira regresó a la Copa del Mundo Brasil 2014 para interpretar el tema “Lalala”, que formaba parte del álbum oficial del mundial. Ese mundial también representa un grato recuerdo para Shakira, ya que cuando actuó en el show de clausura estaba embarazada de su hijo menor, Sasha. Aunque su embarazo no era público y tampoco estaba avanzado, Shakira afirma que sus fans sospecharon.

“En 2014, estaba embarazada de Sasha, de mi pequeña, y mis fans, todos mis fans, me vieron actuar y dijeron: ‘Shakira está embarazada’. Y yo tenía como un mes de embarazo. Como mucho dos meses, pero me conocen muy bien”, bromeó la artista colombiana.

Tras saltarse los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, Shakira regresó a esta Copa del Mundo como una de las artistas principales. De acuerdo con la cantante, el evento deportivo de este año tiene un objetivo importante.

“Cada Mundial es algo realmente mágico. Y creo que este se tratará de unir a la gente en este momento tan delicado, tanto a nivel social como político”, dijo Shakira.

Además, Shakira será la encargada de protagonizar el primer show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo que se celebrará el 18 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde compartirá cartel con Madonna y BTS.

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