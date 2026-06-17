Haaland reaccionó al histórico hat-trick de Messi: “Es un demente”

El hat-trick de Messi el pasado martes ante Argelia generó un alud de reacciones, entre ellas la del delantero noruego Erling Haaland, quien quedó sorprendido por la proeza conseguida por ‘La Pulga’.

“Es un demente”, publicó el atacante en un mensaje en Snapchat pocas horas después de su propio doblete en el debut de Noruega en el Mundial 2026 en el Gillette Stadium.

El comentario de Haaland se volvió viral en minutos. El delantero del Manchester City subió una selfie desde el avión de la selección noruega ya de regreso a su base de operaciones.

El mensaje de “Messi está loco”, fue acompañado con un emoji de corona. Messi, a días de cumplir 39 años, marcó tres goles en Kansas City y alcanzó los 16 tantos en mundiales, igualando el récord histórico de Miroslav Klose.

?? Erling Haaland on Snapchat: “Messi is a madman”. ? pic.twitter.com/NyKUB1vIw6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Por su parte, Haaland también venía de una noche destacada: anotó dos goles en la victoria 1-4 de Noruega ante Irak.

Messi hizo historia y regaló una noche nunca antes vista en la historia de los mundiales. Su hat‑trick ante Argelia, en el debut de Argentina en el Mundial 2026, dejó una lista inédita de marcas individuales.

El analista español Alexis Martín Tamayo, conocido como MisterChip, publicó una lista con las 14 marcas que Lionel Messi igualó o rompió la noche del 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Lista de récords de Messi tras sus tres goles a Argelia

Primer jugador en disputar seis Mundiales Segundo argentino más veterano en jugar un Mundial Tercer goleador más veterano en la historia del Mundial Único jugador (junto a Cristiano Ronaldo) en marcar en cinco Mundiales Mayor distancia entre su primer y su último gol en la historia del Mundial Único jugador con seis goles desde fuera del área en Mundiales Único jugador en marcarle a once selecciones distintas en Mundiales Jugador más veterano en marcar un doblete en un Mundial Máximo goleador histórico frente a selecciones africanas (igualó a Salenko) Igualó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del Mundial Jugador más veterano en marcar un hat‑trick en un Mundial Segundo jugador en la historia en marcar un hat‑trick siendo campeón vigente Primera vez que un campeón vigente inicia un Mundial con un hat‑trick Primer campeón vigente que debuta con hat‑trick y arco en cero

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