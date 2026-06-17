Legislatura de NY aprueba ley de protección para trabajadores lesionados, pero deja en el aire otras iniciativas laborales

Con el cierre de la sesión de la Legislatura Estatal, los trabajadores lesionados en Nueva York quedaron más cerca de recibir mayores protecciones legales, tras la aprobación definitiva de una medida que busca impedir que compañías de seguros retengan beneficios de compensación laboral utilizando vacíos legales. Las medidas se conviertan en una sombrilla de protección especialmente para la fuerza laboral de la construcción.

El proyecto S6376A/A8482A, aprobado tanto por la Asamblea estatal como por el Senado de Nueva York, elimina el requisito de que empleados lesionados deban demostrar continuamente que buscan otro trabajo para poder seguir recibiendo beneficios salariales mientras permanecen incapacitados.

La medida representa una victoria importante para sindicatos y defensores laborales, especialmente en sectores con alta presencia de obreros inmigrantes e hispanos, como la construcción, mantenimiento y servicios que incluyen el uso de esfuerzo físico.

“Los trabajadores merecen atención y protección cuando se lesionan o enferman debido a su empleo. Las compañías de seguros están utilizando vacíos legales para negar beneficios que legítimamente corresponden a trabajadores lesionados”, expresó Mario Cilento, presidente de la Federación Sindical AFL-CIO de Nueva York, al respaldar la legislación.

Actualmente, la ley permite que aseguradoras argumenten que un trabajador “abandonó voluntariamente el mercado laboral” si no puede demostrar una búsqueda activa de otro empleo compatible con sus limitaciones físicas.

Sindicatos consideran que esa exigencia ignora la realidad de miles de empleados lesionados que ya demostraron médicamente que no pueden regresar al trabajo que realizaban antes de sufrir accidentes laborales.

“Si no logran demostrar esto, se considera que se retiraron voluntariamente del mercado laboral y pierden beneficios esenciales”, señaló Cilento en un mensaje difundido por la federación sindical estatal.

El líder sindical también criticó que las aseguradoras continúen cobrando primas elevadas mientras reducen pagos a empleados incapacitados.

La propuesta ahora queda en manos de la gobernadora Kathy Hochul, quien deberá decidir si convierte la medida en ley.

Otra medida pendiente

Mientras tanto, otra iniciativa laboral impulsada este año sí avanzó en la Asamblea estatal, pero quedó pendiente en el Senado.

Se trata del proyecto A6950, conocido como ‘Ley de Pago por Presentarse al Trabajo en Construcción’, diseñado para garantizar compensación mínima a obreros enviados a casa después de reportarse listos para trabajar.

La propuesta establece que trabajadores de construcción tendrían derecho a recibir al menos cuatro horas de salario, si llegan a una obra por solicitud del empleador y son enviados de regreso sin causa atribuible al empleado.

Además, obligaría a empresas constructoras a compensar con dos horas de pago cancelaciones de turno realizadas con menos de 12 horas de aviso.

La iniciativa responde a una realidad frecuente entre obreros de construcción, muchos de ellos inmigrantes latinos, que gastan dinero en transporte, alimentación o cuidado infantil para llegar a sus trabajos y descubren al presentarse que la jornada fue suspendida por lluvia, retrasos de materiales o decisiones administrativas.

Aunque el proyecto fue aprobado en la Asamblea estatal, no logró una votación final en el Senado antes del cierre de la sesión legislativa.

Organizaciones laborales esperan retomarlo en 2027, argumentando que la medida ofrecería una protección básica para miles de trabajadores que viven cheque a cheque y dependen de ingresos diarios para sostener a sus familias.

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