Fidelity limita el acceso a cuentas 401(k): ¿qué significa para los clientes?

Los clientes de Fidelity enfrentan un bloqueo inesperado de acceso a sus cuentas 401(k) tras la aplicación de una nueva política que restringe el acceso a sus asesores externos, revelando las tensiones que hay entre la seguridad financiera y el acceso a la asesoría personalizada en tiempos de incertidumbre.

El problema de la jubilación se intensificó con esta nueva disposición de Fidelity, ya que también afectó a los usuarios de Pontera, una popular plataforma de gestión de inversiones y que permite a los asesores financieros acceder a la cuenta 401(k) de un cliente, para proteger las credenciales de inicio de sesión personales del cliente.

Esta nueva disposición permite a los asesores administrar la cuenta de forma segura, sin que la plataforma les impida controlar acciones como la transferencia de fondos de un cliente sin autorización.

¿Por qué Fidelity restringió el acceso a las cuentas 401 (k)

En septiembre de 2024, Fidelity publicó un comunicado donde expresó su preocupación por los peligros del “intercambio de credenciales… en particular cuando permite a terceros realizar acciones de alto riesgo, como ejecutar operaciones dentro de las cuentas”. Como consecuencia advirtieron que impedirían que las plataformas que dependen del intercambio de credenciales accedan y tomen medidas en las cuentas de los clientes.

Pero, la medida afectó a los clientes que utilizaron plataformas de terceros como Pontera, ya que fueron bloqueados de sus propias cuentas de jubilación de Fidelity.

Ante la ola de protestas generada entre los usuarios de Fidelity, un portavoz de la empresa dijo a InvestmentNews que solo bloquean el acceso en línea y que una llamada directa con un representante de la compañía permite a los clientes a restablecerlo.

Una llamada de atención para proteger tus cuentas de jubilación

Esta medida era necesaria ante la gran cantidad de fraudes financieros que hay en la actualidad y que no ha alarmado lo suficiente a los estadounidenses, como para tomar medidas para reforzar su seguridad.

Según Planadviser, “el modelo de negocio único de los planes de jubilación crea múltiples oportunidades potenciales para violaciones… las contribuciones y los datos de los participantes a menudo pasan por múltiples organizaciones antes de llegar a la institución financiera que actúa como custodio del plan”.

Por ello, es que Fidelity consideró que utilizar un servicio de monitoreo de transacciones financieras puede ayudar a encontrar tranquilidad al momento de manejar tus inversiones o cuentas de jubilación.

Existen opciones que te permiten rastrear todas tus transacciones en un solo lugar y configurar alertas de límite personalizadas para cada cuenta. Estas alertas permiten detectar indicios tempranos de fraude en tarjetas de crédito, cuentas bancarias, planes 401(k) y cuentas de inversión. También rastrean cambios en la información de las cuentas o si aparecen en la dark web. También proporcionan alertas de crédito en agencias de crédito o consultas en tu historial crediticio.

En un comunicado Pontera describió en octubre que la situación era una especie de “batalla” entre un bando que defiende la “elección del consumidor” y otro que es “un titular institucional arraigado, altamente conflictivo y motivado por sus propias finanzas”.

También acusaron a Fidelity de aplicar una “toma de poder anticompetitiva”, acusándolos de obligar a los clientes a utilizar sus propios asesores financieros internos. Además, señalaron que estos mismo clientes permanecen “cautivos… sin la capacidad de transferir su dinero a otra parte”, ya que un plan 401(k) está vinculado a un empleador quien decide qué compañía de inversión utilizan.

Sin embargo, un portavoz de Fidelity dijo a USA Today que, en realidad “trabajan estrechamente para apoyar” a los asesores de inversiones registrados (RIA) independientes que “asesoran de manera segura sobre cuentas de jubilación patrocinadas por empleadores con la supervisión del patrocinador del plan”.

La lucha actual entre Fidelity y Pontera confirma que muchos estadounidenses preferirían elegir su propio asesor financiero a la hora de gestionar sus cuentas 401(k), ya que puede ofrecer asesoramiento personalizado basado únicamente en tus necesidades y deseos, además de un profesional de confianza que resolverá tus dudas, te explicará tus opciones de inversión y te advertirá de riesgos que quizás no veas venir.

A cambio, cobran una comisión anual basada en un porcentaje de los activos que gestionan, que suele oscilar entre el 0.5% y el 1.5% , pero los expertos consideran que “el asesoramiento personalizado y el mejor rendimiento pueden compensar el coste de sus honorarios con el tiempo”.

