Error en tu 401(k) puede costarte más de $100,000 al jubilarte

Un error común en el manejo de un plan 401(k) puede traducirse en pérdidas superiores a $100,000 a lo largo de la vida laboral y durante la jubilación. De acuerdo con expertos, esto se debe a que muchos trabajadores se concentran en cuánto ahorran, pero no revisan otros factores importantes como las comisiones, los impuestos y la estrategia de retiro de fondos.

La combinación de tarifas elevadas, retiros anticipados y una mala planificación fiscal puede reducir considerablemente el monto, cuando se refleja en ingresos mensuales más bajos durante el retiro y en una mayor carga tributaria cuando llega el momento de acceder al dinero ahorrado.

Muchos trabajadores se dan cuenta del error solo cuando cambian de empleo, retiran fondos por una emergencia o comienzan a cumplir con las distribuciones mínimas requeridas por el IRS, es decir, cuando ya tienen menos opciones para corregir el rumbo y sus cheques de jubilación tienen cientos de dólares menos cada mes para pagar renta, comida y medicinas en la tercera edad.

Los errores que más merman tu 401(k)

Estos resultados desfavorables no derivan de un solo movimiento equivocado, sino de la combinación de dos descuidos: no vigilar cuánto pagas en comisiones por el plan 401(k) y no tener una estrategia clara para los retiros, lo que abre la puerta a penalidades y a un mayor cobro de impuestos. Según un análisis de Demos, una familia de ingresos medios puede perder cerca de $155,000 a lo largo de su vida laboral solo en tarifas de su 401(k).

De acuerdo con SoloDinero, ciertas tarifas administrativas y de inversión, que a menudo se encuentran en las letras pequeñas, pueden “comerse” el rendimiento del ahorro sin que la persona lo note. Por su parte, las guías de AARP en español advierten que retirar fondos antes de los 59.5 años normalmente implica una multa de 10%. También hay que considerar los impuestos sobre la renta, que finalmente reducen el monto final a recibir.

Cómo las comisiones se comen tu ahorro para la jubilación

Las comisiones de un plan 401(k) se dividen, en general, en tres grupos: honorarios administrativos, costos de inversión de los fondos y cargos adicionales por servicios específicos. Aunque parecen cargos mínimos, por ejemplo, un 1% anual sobre los activos, varios estudios han demostrado que esa diferencia se traduce en decenas de miles de dólares menos después de 30 años de ahorro.

“Cada punto porcentual que pagas de más en comisiones es dinero que deja de trabajar para ti y se va al proveedor del plan”, indicó un análisis de la organización Demos sobre los cargos en el 401(k).

Otro reporte citado por Yahoo Finance señaló que los planes con costos más altos pueden hacer que el trabajador pierda miles de dólares en valor acumulado al momento de la jubilación, aun cuando haya sido disciplinado con sus aportaciones.

Para muchas familias hispanas, esta fuga silenciosa de dinero se traduce en jubilarse con mucho menos dinero del esperado por este ahorro y depender más de la Seguridad Social para completar gastos básicos.

El golpe fiscal: impuestos y penalidades

En el aspecto fiscal, el otro “error silencioso” ocurre en la forma en que se retira el dinero del 401(k). El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, salvo en planes Roth, el dinero que entra a un 401(k) tradicional es libre de impuestos hoy, pero se grava como ingreso ordinario cuando se retira en la jubilación.

“Muchas personas solo piensan en la deducción actual y se olvidan de que están acumulando un impuesto diferido que les puede caer todo junto en el retiro”, explica un despacho de abogados fiscales.

Si la persona hace retiros antes de los 59.5 años, se expone a la penalidad del 10% por retiro anticipado y suma ese dinero a su ingreso del año, lo que puede provocarle subir a un tramo impositivo más alto al momento de presentar su declaración.

A partir de cierta edad, además, entran en juego las distribuciones mínimas requeridas (RMD), que obligan a empezar a sacar dinero cada año, incluso si el jubilado preferiría dejar el saldo intacto. Si no se cumplen esas reglas, las sanciones pueden ser muy severas y traducirse en miles de dólares adicionales en impuestos y multas, justo cuando el ahorro debía dar tranquilidad.

¿Por qué este error pega más a la comunidad hispana?

Diversos análisis señalan que los trabajadores hispanos, en promedio, tienen menos acceso a planes de retiro y a asesoría personalizada, lo que aumenta la probabilidad de cometer errores con el 401(k). En la práctica, esto significa aceptar las opciones por defecto del empleador, sin revisar comisiones ni entender cómo afectarán los retiros futuros.

“Es muy común que la gente firme el 401(k) en Recursos Humanos y nunca más vuelva a ver los documentos de costos o las reglas de retiro”, afirmó Cooperativa de Crédito para Consumidores sobre errores que pueden arruinar la jubilación.

Muchas familias hispanas de primera generación, además, tienen la necesidad de enviar dinero a sus países de origen o enfrentar emergencias de salud y empleo, lo cual aumenta la necesidad de hacer retiros anticipados, pese al golpe fiscal que implica.

Además, cada retiro mal planeado puede significar menos dinero disponible para pagar renta en ciudades caras como Nueva York, menos margen para enfrentar aumentos en la canasta básica y más presión sobre los hijos adultos, que a menudo terminan apoyando económicamente a sus padres.

¿Cómo puedes proteger hoy tu 401(k)?

La primera recomendación de especialistas en educación financiera es pedir un desglose claro de todas las comisiones que cobra el plan 401(k) patrocinado por el empleador. Si existen fondos equivalentes con costos más bajos dentro del mismo plan, cambiar de opción puede representar un ahorro significativo a lo largo de los años.

En segundo lugar, es clave construir una estrategia de retiro que considere la edad, otros ingresos y el impacto fiscal de los retiros, en lugar de sacar dinero “cuando se necesita” sin cálculo previo. “La parte más difícil de la jubilación no es ahorrar dinero, es convertir esos ahorros en ingresos que duren toda la vida”, señaló la asesora Teresita Espinoza.

Finalmente, guías en español recomiendan evitar, en la medida de lo posible, retirar dinero del 401(k) al renunciar a un empleo y, en cambio, evaluar opciones como trasladar el saldo a un nuevo plan o a una cuenta IRA, para no generar impuestos y penalidades innecesarias.

Datos clave que conviene revisar

Comisiones anuales del plan: Incluso un 1% extra puede costarte decenas de miles de dólares en 30 años.

Incluso un extra puede costarte decenas de miles de dólares en 30 años. Multa por retiro anticipado: Generalmente, 10% si retiras antes de los 59.5 años , más impuestos.

Generalmente, si retiras antes de los , más impuestos. RMD obligatorias: Si no cumples con las distribuciones mínimas requeridas, puedes enfrentar sanciones fiscales severas.

Si no cumples con las distribuciones mínimas requeridas, puedes enfrentar sanciones fiscales severas. Opciones de traspaso: Al cambiar de empleo, retirar todo en efectivo es el escenario más caro en cuestión fiscal.

Preguntas frecuentes (FAQ) para obtener el mejor rendimiento de un 401(k)

¿Cuál es el error más caro que puedo cometer con mi 401(k)?

Suele ser una combinación: pagar comisiones altas durante años y hacer retiros mal planeados que detonan impuestos y penalidades, reduciendo drásticamente el saldo disponible en la jubilación.

¿De verdad las comisiones pueden quitarme más de $100,000?

Demos calculó que una familia de ingresos medios podría perder cerca de $155,000 en costos de su 401(k) a lo largo de su vida laboral, dependiendo del nivel de tarifas y de la duración del ahorro.

¿Qué pasa si retiro mi 401(k) al cambiar de trabajo?

Si cobras el saldo en efectivo, pagarás impuestos sobre el total y, si eres menor de 59.5 años, se aplica una penalidad del 10%, lo que puede eliminar una parte importante de tu ahorro de golpe.

¿Cómo puedo saber cuánto pago en comisiones?

Tu empleador o administrador del plan debe entregarte documentos que detallen los cargos del 401(k); también puedes revisar en línea el plan para conocer los honorarios de cada fondo.

¿Por qué es tan importante planear las distribuciones mínimas requeridas (RMD)?

El IRS te obliga a retirar cierto monto cada año a partir de una edad determinada. Si no cumples, puedes recibir sanciones fiscales elevadas y esos retiros se suman a tu ingreso gravable del año.

¿Necesito un asesor financiero para todo esto?

Muchos expertos señalan que una consulta puntual con un profesional puede ahorrarte errores muy caros en la estrategia de retiro, especialmente si tienes varias cuentas o un saldo elevado.

Conclusión

Si el 401(k) está mal diseñado o mal usado, puede dejar de ser una herramienta de ahorro y convertirse en una trampa que combine comisiones excesivas e impuestos aplazados que hay que pagar al final de la vida laboral.

Para la comunidad hispana, que con frecuencia enfrenta salarios menores y tiene una red de protección más débil, revisar las tarifas, entender las reglas del IRS y planear con calma los retiros es una forma directa de proteger el techo, la comida y la salud en la vejez.

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