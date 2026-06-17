Más de 30,000 personas reciben cancelación de préstamos estudiantiles

Miles de estadounidenses recibieron una noticia esperada durante años: la cancelación total de sus préstamos estudiantiles federales. La medida beneficia a prestatarios que aseguraron haber sido engañados por instituciones educativas acusadas de mala conducta y forma parte de una larga batalla judicial contra el Departamento de Educación.

Según informó The Independent, alrededor de 30,000 prestatarios recibieron correos electrónicos notificándoles que sus deudas habían sido eliminadas antes de la fecha límite del 15 de junio establecida dentro de la demanda colectiva conocida como Sweet v. McMahon.

De acuerdo con The Project on Predatory Student Lending, organización legal que representa a los demandantes, esta ronda de cancelaciones equivale a aproximadamente $12,000 millones en deuda estudiantil eliminada. La cifra se basa en datos proporcionados por el Departamento de Justicia.

El caso surgió después de que cientos de miles de estudiantes presentaran solicitudes de alivio mediante el programa Borrower Defense, diseñado para ayudar a quienes fueron engañados por universidades o centros educativos que incurrieron en prácticas fraudulentas o conductas indebidas.

Los demandantes sostuvieron que el Departamento de Educación retrasó durante años la revisión de esas solicitudes. La demanda colectiva involucra a cerca de 500,000 prestatarios y ha generado cancelaciones de deuda en varias etapas.

Según The Project on Predatory Student Lending, desde que comenzaron a enviarse las primeras notificaciones en 2023, se han aprobado aproximadamente 450,000 solicitudes de cancelación.

La ronda más reciente corresponde a la tercera fase del acuerdo judicial, que abarca a unos 208,000 prestatarios.

De ese grupo, alrededor de 150,000 ya recibieron notificaciones favorables, mientras que aproximadamente 48,000 personas aún esperan una decisión definitiva.

MSN reportó que otro grupo de unos 36,000 prestatarios federales también debía recibir notificaciones automáticas de cancelación si cumplían ciertos requisitos.

Entre ellos, haber solicitado la descarga de deuda a través del programa Borrower Defense entre el 23 de junio de 2022 y el 16 de noviembre de 2022, y no haber recibido una decisión del Departamento de Educación antes del 15 de abril de 2026.

Además, cerca de 164,000 prestatarios que estudiaron en alguna de las más de 150 instituciones identificadas por el Departamento de Educación como presuntamente involucradas en conductas indebidas ya habían sido incluidos previamente en otras rondas de cancelación automática.

El programa Borrower Defense permite solicitar la eliminación de préstamos federales cuando una institución educativa ‘engañó’ a los estudiantes o participó en otras conductas indebidas que violan ciertas leyes y regulaciones, según explica el propio Departamento de Educación.

El beneficio únicamente aplica a préstamos federales utilizados para estudiar en esas instituciones.

La organización legal que impulsó la demanda afirmó: “A través del acuerdo, hemos entregado alivio a estudiantes cuyas decisiones de solicitar préstamos estudiantiles se basaron en falsas pretensiones”.

También agregó: “Si el Departamento hubiera realizado una supervisión adecuada de las escuelas, estos préstamos nunca debieron haberse otorgado”.

Algunos beneficiarios celebraron públicamente la noticia. Uno de ellos escribió en la red social X: “Puedo confirmarlo. Gracias por todo el esfuerzo que han puesto en esto. ¡Es una sensación increíble cuando llega ese correo electrónico!”.

Los tribunales fallaron a favor de los prestatarios en 2022. Desde entonces, el Departamento de Educación presentó varias solicitudes para retrasar la implementación del acuerdo, pero no logró revertirlo.

La cancelación de deuda llega en un momento en que millones de estadounidenses continúan enfrentando dificultades relacionadas con los préstamos estudiantiles.

Según un estudio de Fidelity citado por The Independent, el saldo combinado de deuda estudiantil federal y privada alcanzó $1.87 billones en marzo.

El mismo informe encontró que un tercio de los prestatarios ha pospuesto la compra de una vivienda debido a esta deuda, mientras que el 41% aseguró que los préstamos le provocan ansiedad o afectan su sueño. Fidelity también detectó un impacto en la jubilación.

Los trabajadores mayores de 50 años con deuda estudiantil tienen saldos en sus cuentas de retiro aproximadamente 30% inferiores a los de personas de la misma edad que no mantienen este tipo de obligaciones financieras.

Los prestatarios que creen ser elegibles para la cancelación y no hayan recibido una notificación pueden revisar sus carpetas de spam, correo no deseado o mensajes eliminados en busca de comunicaciones enviadas desde el Departamento de Educación a través de la dirección noreply@studentaid.gov.

Sigue leyendo:

• Certificaciones técnicas que abren puertas a empleos de $100,000 sin título universitario

• Nuevas reglas para préstamos estudiantiles entrarán en vigor en julio de 2026

• Adolescentes enfrentan un mercado laboral más complicado para empleos de verano