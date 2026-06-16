Como una fan más, Olivia Rodrigo cumplió un sueño junto a No Doubt

Olivia Rodrigo dejó de ser estrella por un momento para volver a convertirse en una fan. El instante ocurrió cuando apareció en el concierto con el que No Doubt cerró su residencia en The Sphere de Las Vegas.

La joven no llegó como invitada anunciada ni como protagonista del espectáculo, llegó como una fan más, con una gorra de la banda y un mensaje escrito en un cartel que terminó robándose la atención de todos los presentes.

La cantante sostenía una frase imposible de ignorar; “Sólo soy una chica que quiere el último abrazo en el último concierto de Sphere”. Esto hacía referencia a “Just a Girl”, uno de los temas más emblemáticos del grupo liderado por Gwen Stefani.

Gwen Stefani la invitó a subir al escenario

Desde el escenario, Gwen Stefani vio el cartel y reaccionó de inmediato. Lejos de limitarse a leer el mensaje, decidió convertirlo en realidad: “Sube aquí ahora mismo y dame el último abrazo”, le dijo la cantante ante la ovación del público.

Olivia Rodrigo no dudó. Tomó el micrófono y, ya frente a los asistentes, dejó claro el lugar que ocupa No Doubt en su vida artística: “No Doubt es la mejor banda del mundo”.

Pero es que la admiración de la intérprete de “Drivers License” por el grupo no es nueva. En 2024 ya había compartido escenario con la banda durante su presentación en Coachella, donde interpretaron juntas “Bathwater”. Además, en distintas ocasiones ha mencionado la influencia que Gwen Stefani y la banda tuvieron en su formación musical.

Esa conexión también ha quedado reflejada en sus propios conciertos, donde ha versionado canciones como “Just a Girl”, uno de los mayores éxitos de la agrupación californiana.

Despedida a la altura de una banda histórica

La aparición de Olivia Rodrigo fue apenas uno de los momentos destacados del cierre de la residencia que No Doubt inició el pasado 6 de mayo en Las Vegas.

El espectáculo sirvió también para celebrar los 30 años de “Tragic Kingdom”, el disco que convirtió al grupo en un fenómeno global gracias a canciones como “Don’t Speak” y “Just a Girl”.

Antes de que la banda apareciera en escena, el público pudo ver un recorrido audiovisual por la historia del grupo. Luego llegó un mensaje grabado por Gwen Stefani.

“Las Vegas, ¿Se abrocharon los cinturones? Porque les voy a contar una pequeña historia. Érase una vez, en una tierra a 408 kilómetros de distancia, donde crecen naranjas en cada árbol, unos chicos se encontraron y comenzaron a hacer música a la sombra del Tragic Kingdom. Esta es nuestra historia”, dijo.

A partir de ahí, Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young repasaron una colección de clásicos que incluyó “Spiderwebs”, “Don’t Speak”, “Excuse Me Mr”, “Sunday Morning”, “Hella Good”, “Hey Baby” y “It’s My Life”.

Con la espectacular tecnología visual de The Sphere como telón de fondo, y una energía que pareció intacta tres décadas después, No Doubt cerró una residencia histórica. Y, de paso, le regaló a Olivia Rodrigo una anécdota que difícilmente olvidará.

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