Mundial 2026: resultados del 16 de junio y agenda de partidos para hoy 17

La jornada del pasado martes 16 de junio fue histórica en el Mundial 2026. Los encuentros dejaron una clara lucha entre Mbappé y Messi por el cetro de máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

Este 17 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos cruciales que prometen máxima tensión en la lucha por la clasificación.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 16 de junio

Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 1 de los grupos I y J.

Grupo I

Francia 3-1 Senegal



Mbappé (FRA, 66’, 90+6’)

Barcola (FRA, 82’)

Mbiaye (SEN, 90+5’)

Noruega 4-1 Irak



Haaland (NOR, 29’, 43’)

Hussein (IRQ, 39’)

Ostigard (NOR, 76’)

Hussein (IRQ, en contra, 90+6’)

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia



Messi (ARG, 5’, 52’, 79’)

Austria 1-0 Jordania



Romano Schmid(AUT, 21’)

Ali Olwan (JOR, 50’)

Yazan Al Arab autogol (JOR, 76’)

Arnautović (AUT, 90+12’)

Partidos del Mundial 2026 – 16 de junio

Cuatro partidos oficiales, correspondientes a la Fecha 1 de los grupos L y K

Grupo K

Portugal vs. República Democrática del Congo

Hora: 1:00 PM ET / 10:00 AM PT

Sede: NRG Stadium (Houston)

Inglaterra vs. Croacia

Hora: 4:00 PM ET / 1:00 PM PT

Sede: AT&T Stadium (Arlington)

Grupo L

Ghana vs. Panamá

Hora: 7:00 PM ET / 4:00 PM PT

Sede: BMO Field (Toronto)

Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 10:00 PM ET / 7:00 PM PT

Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México)

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