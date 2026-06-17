Mundial 2026: resultados del 16 de junio y agenda de partidos para hoy 17
Los partidos del 16 de junio de 2026 fueron históricos, destacando la rivalidad entre Mbappé y Messi por el título de máximo goleador del Mundial
La jornada del pasado martes 16 de junio fue histórica en el Mundial 2026. Los encuentros dejaron una clara lucha entre Mbappé y Messi por el cetro de máximo goleador de todos los tiempos en la Copa del Mundo.
Este 17 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos cruciales que prometen máxima tensión en la lucha por la clasificación.
En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.
Resultados del Mundial 2026 – 16 de junio
Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 1 de los grupos I y J.
Grupo I
Francia 3-1 Senegal
Mbappé (FRA, 66’, 90+6’)
Barcola (FRA, 82’)
Mbiaye (SEN, 90+5’)
Noruega 4-1 Irak
Haaland (NOR, 29’, 43’)
Hussein (IRQ, 39’)
Ostigard (NOR, 76’)
Hussein (IRQ, en contra, 90+6’)
Grupo J
Argentina 3-0 Argelia
Messi (ARG, 5’, 52’, 79’)
Austria 1-0 Jordania
Romano Schmid(AUT, 21’)
Ali Olwan (JOR, 50’)
Yazan Al Arab autogol (JOR, 76’)
Arnautović (AUT, 90+12’)
Partidos del Mundial 2026 – 16 de junio
Cuatro partidos oficiales, correspondientes a la Fecha 1 de los grupos L y K
Grupo K
Portugal vs. República Democrática del Congo
- Hora: 1:00 PM ET / 10:00 AM PT
- Sede: NRG Stadium (Houston)
Inglaterra vs. Croacia
- Hora: 4:00 PM ET / 1:00 PM PT
- Sede: AT&T Stadium (Arlington)
Grupo L
Ghana vs. Panamá
- Hora: 7:00 PM ET / 4:00 PM PT
- Sede: BMO Field (Toronto)
Uzbekistán vs. Colombia
- Hora: 10:00 PM ET / 7:00 PM PT
- Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México)
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