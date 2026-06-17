Austria vence 3-1 a Jordania y mantiene el orden en el Grupo J del Mundial 2026

Austria derrotó 3-1 a Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y sumó sus primeros puntos en el Grupo J, en un partido que, aunque sufrió por algunos minutos a la contra, no dejó espacio a especulaciones.

La selección europea, sin sorpresas, escolta al actual campeón del mundo con tres puntos. El encuentro se abrió temprano. A los 21 minutos, Romano Schmid aprovechó un balón afuera del área y marcó un gran gol para adelantar a Austria.

Jordania, que disputa su primer Mundial, reaccionó tras el descanso. Ali Olwan encontró un rebote en el área y firmó el 1-1, el primer tanto de su selección en una Copa del Mundo.

El empate duró poco. A los 76’, un centro cerrado terminó en autogol de Yazan Alarab, justo después de que se anulara un gol de Marko Arnautovic por mano en la jugada previa.

En el tramo final, al 90+12, Austria sentenció el partido desde el punto penal. Arnautovic convirtió el 3-1 y aseguró una victoria sin sobresaltos para los europeos.

En el otro duelo del Grupo J, Argentina superó 3-0 a Argelia y quedó como líder momentáneo por diferencia de goles, con Austria en el segundo lugar, ambos con tres puntos.

Austria volverá a la cancha el 22 de junio, cuando enfrente a Argentina en un duelo clave por la cima del Grupo J.

Ese mismo día, Jordania buscará recuperarse ante Argelia para mantenerse con vida en el torneo. La última jornada se disputará el 28 de junio, con los cruces Argentina vs. Jordania y Austria vs. Argelia.



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