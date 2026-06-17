Murió Daveigh Chase, protagonista de “The Ring”, a los 35 años

La actriz Daveigh Chase falleció a los 35 años tras luchar contra una dura enfermedad. Chase es conocida por ser la actriz que interpretó a Samara Morgan en la película “The Ring”, la famosa película de terror de 2002.

Roy Hernandez, novio de la actriz, dijo a TMZ que Chase falleció luego de contraer meningitis y una infección en la sangre, lo que le provocó problemas sépticos y el consiguiente fallo de su organismo.

El novio de la actriz abrió una cuenta de GoFundMe luego de que el estado de salud de Chase se volvió crítico y los médicos le dieron pocas esperanzas de sobrevivir.

“Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, escribió Hernández en la descripción de la publicación. “Lo único que siempre quiso fue un lugar donde pudiéramos vivir juntos, sentirnos seguros y ser felices. Ahora, más que nunca, quiero brindarle esa sensación de hogar y paz en sus últimos días”.

Hernández también expresó su amor y devoción hacia su novia. “Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos encontramos momentos de felicidad y esperanza”, escribió Hernández sobre Chase, a quien llamó “una luz en mi vida”.

Chase incursionó en la actuación cuando era una niña y saltó a la fama con su papel protagónico en la película “The Ring”, donde interpretó a la niña poseída vinculada con una cinta de grabación maldita que causaba la muerte de todo aquel que la veía. Por este papel Chase ganó un premio MTV Movie Award a la Mejor Villana.

La actriz también actuó en “Donnie Darko” de 2001 junto con estrellas como Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal, Seth Rogen, Noah Wyle, Patrick Swayze, entre otros.

También tuvo un papel recurrente en la serie de HBO “Big Love” en 2006, sobre una familia mormona fundamentalista y polígama. Actuó en otros proyectos como “Beethoven’s 5th,” “Sabrina the Teenage Witch,” “ER,” “Mercy,” entre otros.

Durante su carrera también prestó su voz para el doblaje de “Spirited Away” (El Viaje de Chihiro) y “Lilo & Stitch”.

Sigue leyendo:

·Netflix presenta el tráiler de la producción mexicana “No Tengo Miedo”

·“Shrek” se prepara para una quinta entrega compartiendo el primer adelanto

·Los autores del musical “In the Heights” serán homenajeados en el New York City Center