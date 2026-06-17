Netflix presenta el tráiler de la producción mexicana “No Tengo Miedo”

La plataforma de Netflix sigue ampliando la variedad de opciones para todos sus seguidores y recientemente compartieron el tráiler oficial de la próxima miniserie de drama que van a estrenar, inspirada en la novela italiana “Lo non ho paura” de Niccoló Ammaniti, pero con producción mexicana titulada “No Tengo Miedo”.

Esta interesante historia será estrenada el próximo 8 de julio y su dirección está bajo las órdenes de Ernesto Contreras, quien ambienta la escenografía en el verano de 1986, época del golazo histórico de Diego Armando Maradona en la Copa del Mundo.

Sinopsis

Esta miniserie de ocho capítulos tendrá una temática que obliga a un niño de 10 años en Veracruz a perder su inocencia, luego de descubrir accidentalmente a un niño secuestrado en el hoyo en un lugar misterioso.

Eso lo lleva a despertar su curiosidad hasta descubrir oscuros secretos de la vida adulta que lo llevan, incluso, a poner en peligro su vida hasta conocer la verdad.

Tráiler oficial

El tráiler oficial inicia con un grupo de niños jugando al fútbol en una zona boscosa, cuando patean el balón sin querer hasta una vieja y temerosa estructura que, según uno de los chicos mayores, se trataba de la casa de la bruja, contándole una temerosa historia a Miguel, a quien le corresponde buscar la esférica.

En su intento de conseguir el balón, Miguel descubre un hoyo y luego ve a un pequeño niño corriendo que estaba encerrado. Eso despertó su curiosidad y lo llevó a volver hasta ese lugar, donde el pequeño le indicó que no tenía nombre porque estaba “muerto”.

Tras divisar un video en las noticias, descubre que el pequeño que está encerrado se llama Felipe y está secuestrado. A partir de ese momento, hace todo lo posible por rescatarlo y descubre grandes secretos por parte de sus familiares. No obstante, en su intento por salvar a Felipe, es descubierto y, según las imágenes donde se reflejan unas llamas, ocurre una tragedia.

Este adelanto oficial resulta muy interesante y despierta la curiosidad por saber realmente qué escondía su familia y cuál termina siendo el desenlace de esta serie llena de suspenso.

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