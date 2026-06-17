“Shrek” se prepara para una quinta entrega compartiendo el primer adelanto

Una de las sagas de producciones animadas que ha tenido más éxito a nivel global y ha perdurado a través de los años es la de “Shrek“, una película que todavía prepara la realización de algunas entregas más y este martes presentó su primer adelanto para su quinta temporada.

La historia del ogro gruñón y la princesa que también termina convirtiéndose en una ogresa gracias a un hechizo, se ha encargado de hacer reír a millones de familias. Una saga donde un gato y también un burro son parte trascendental en la historia tras ser los amigos confidenciales de Shrek.

Primer tráiler oficial

Este martes,Universal Pictures compartió a través de las plataformas digitales el primer tráiler oficial de una quinta entrega que promete multiplicar el entretenimiento y las risas del público con 1:21 minutos que dejan a los fanáticos de esta película muy ansiosos, debido a que su estreno en Estados Unidos será el 30 de junio de 2027.

Después de estar alejado de su vida anterior, Shrek decide ir a la gran ciudad junto a Fiona, sus hijos y el burro, gracias al poder de persuasión justamente de su amigo. Allí deberán enfrentar distintos enfrentamientos; incluso en el final de este primer adelanto son perseguidos por la policía hasta ser encarcelados. El burro cierra el tráiler entonando el clásico “Baby Come Back“, hasta que Shrek le grita, una disputa que parece eterna entre estos dos amigos inseparables, pero muy diferentes.

Reparto:

Mike Myers: Shrek

Eddie Murphy: Burro (Donkey)

Cameron Diaz: Princesa Fiona

Zendaya: Felicia (la hija adolescente de Shrek y Fiona)

Marcello Hernández: Fergus (hijo de Shrek)

Skyler Gisondo: Farkle (hijo de Shrek)

Antonio Banderas: Gato con Botas

Chris Miller: El Espejo Mágico

Cody Cameron: Pinocho

¿Shrek tendrá más entregas?

Días previos al lanzamiento de este teaser, el propio intérprete de Shrek, Mike Myers, afirmó que están aseguradas, incluso, dos entregas más.

Esto quiere decir que el final de esta reconocida saga está lejos y que la animación seguirá creciendo, sin cambiar su esencia para seguir conectando con un público que ha crecido con ellos desde la primera entrega en 2001.

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