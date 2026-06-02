Netflix presenta el tráiler oficial de “I Will Find You”, la serie más esperada en junio

La plataforma de Netflix contará con varios estrenos en el mes de junio; no obstante, muchas miradas están puestas en el 18 de junio, fecha en la que se estrena la miniserie “I Will Find You”, la cual presentó este lunes su tráiler oficial.

Inspirada en la novela de Harlan Coben, esta miniserie constará de ocho episodios llenos de mucho suspenso y acción. Luego de un primer avance que adelantó un poco sobre la trama, el pasado 8 de mayo, el tráiler pone la historia mucho más interesante por todas las persecuciones que se divisan.

Sinopsis

David Burroughs es un ciudadano que es condenado a cadena perpetua tras ser acusado del presunto asesinato de su hijo. Sin embargo, después de cinco años en prisión, empieza a recibir material que lo hace descubrir que su hijo está vivo.

Esa situación lo obliga a escapar de la cárcel con el único objetivo de buscar a su hijo y confirmar si realmente está vivo, para comprobar su inocencia, una situación que parece irreal y que despierta mucho la curiosidad con todo el suspenso que genera.

Reparto:

Sam Worthington como David Burroughs.

como David Burroughs. Britt Lower como Rachel: personaje clave que revela pruebas sobre el hijo de David.

como Rachel: personaje clave que revela pruebas sobre el hijo de David. Milo Ventimiglia como el exnovio de Rachel.

como el exnovio de Rachel. Erin Richards como Cheryl Droason: la exesposa de David y madre del niño.

como Cheryl Droason: la exesposa de David y madre del niño. Chi McBride como el agente del FBI Max Williams.

como el agente del FBI Max Williams. Logan Browning como la agente del FBI Sarah Greer.

como la agente del FBI Sarah Greer. Madeleine Stowe y Clancy Brown también forman parte del elenco.

Tráiler oficial

En las primeras imágenes del tráiler se observa a David Burroughs conversando con Rachel, tía de su hijo. Sin embargo, mediante su voz en off, se encarga de afirmar desde el inicio que no asesinó a su hijo y a partir de ahí emergen fragmentos llenos de mucha acción.

Se aprecia el proceso de David escapando de la cárcel y luego arriesgando su vida en múltiples ocasiones con la misión de encontrar a su hijo, hasta que da con el paradero de una mujer que le expresa: “Mejor no preguntes aquello que no quieres saber“. Desde ese momento, continúan las imágenes de persecuciones hasta el final del tráiler.

La intriga de saber lo que pasó realmente con aquel pequeño hijo de David es algo que ha despertado el interés de muchos cinéfilos, quienes esperan con ansias la llegada del 18 de junio para disfrutar de los ocho capítulos en tiempo récord.

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