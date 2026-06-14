Emma Corrin se prepara para estrenar “Orgullo y prejuicio” como protagonista

Netflix está preparando el estreno de la serie “Orgullo y prejuicio” en otoño de este año; este proyecto será protagonizado por Emma Corrin y Jack Lowden. Apenas se ha compartido un adelanto de la serie y Corrin en una reciente entrevista explicó que no quiere hablar del proyecto hasta que se estrene.

Aún no se ha informado la fecha de estreno de la serie, aunque medios como “Variety” aseguran que será durante el otoño de este año. Igualmente, hay que recordar que inicialmente se dijo que estrenaría en la primavera que ya está por terminar.

Esta nueva serie de época para Netflix tendrá seis episodios y se basa en la novela homónima de Jane Austen, publicada por primera vez en 1813. Como ya es conocido, esta serie narra la vida de las cinco hermanas Bennet, centrándose en la relación entre Elizabeth, la segunda hermana, y Fitzwilliam Darcy.

Corrin interpretará a Elizabeth Bennet, mientras que el señor Darcy será interpretado por Lowden. Por ahora, los actores no han comenzado con la promoción de la serie, aunque Corrin aprovechó que fue parte de la sección “Power of Women” de “Variety” para explicar que no quiere hablar sobre el papel y que solo espera que esto se convierta en un tema de conversación cuando se estrene oficialmente la serie.

“Tendremos que hablar de nuevo cuando se estrene, y te lo contaré todo”, dijo a la revista.

La carrera actoral de Corrin no se ha encasillado en un solo tipo de papeles, pues llegó a interpretar a Cassandra Nova para la película “Deadpool & Wolverine” (2024), de Marvel, y también se transformó en la princesa Diana para la serie “The Crown”.

¿Quiénes completan el equipo de “Orgullo y prejuicio”?

Aunque cuentan con una base sólida como es la novela más importante de Jane Austen, Netflix también ha apostado a reunir un equipo fuerte que logre que la nueva adaptación sea lo esperado y que quede en la memoria como la serie de 1995 producida por la BBC y como la película de 2005.

El guion fue asignado a la novelista británica Dolly Alderton, conocida por haber publicado “Everything I Know About Love” en el 2018 y otras novelas. La dirección estuvo a cargo de Euros Lyn, conocida por haber estado al frente de la serie “Heartstopper”.

Además de Corrin y Lowden, el elenco está completado por Olivia Colman, quien dará vida a la madre de las hermanas Bennet. También participarán Rufus Sewell y Fiona Shaw.

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