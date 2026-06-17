Piden más protagonismo a Endrick en Brasil: “Es una joya rara del fútbol”

Danilo, uno de los líderes de la selección brasileña en el Mundial 2026, espera que el delantero del Real Madrid Endrick tenga más protagonismo en la Canarinha porque es “una joya rara del fútbol”.

“Es potente. Tiene estrella, a veces hace cosas que uno no sabe cómo las ha hecho. Queremos tenerlo cerca. Hoy en el entrenamiento marcó goles. Ayer le dio un balonazo a Nannetti (portero de la base del Flamengo) que casi lo saca del entrenamiento”, describió Danilo este miércoles en una rueda de prensa.

En este sentido, expresó su deseo de que el exjugador del Olympique de Lyon pueda “tener el mayor protagonismo posible dentro de la selección”.

“Para mí, para Casemiro, para Neymar, es nuestra última oportunidad. La selección va a continuar con ellos. Entonces, lo que podamos hacer para que se sientan importantes, lo haremos”, prometió.

Danilo sobre Endrick: “É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande, tem estrela, que acontece as coisas e você não sabe o por que e ele faz gol. Ontem ele deu um chute no Nannetti, quase tirou o moleque do treino” pic.twitter.com/Ld4hV30HD3 — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 17, 2026

Endrick viene de no jugar minutos ante Marruecos

Endrick, de 19 años, no jugó un solo minuto en el empate 1-1 ante Marruecos en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026.

El joven artillero volvió cabizbajo al banquillo cuando supo que no jugaría en el primer partido de Carlo Ancelotti, con el que tampoco tuvo muchas oportunidades con él en el Real Madrid.

Danilo minimizó el hecho de que se quedara en el banco de reservas ante los Leones del Atlas porque está convencido de que será “importante” en la ‘Seleção’.

“Siempre le digo: ‘Mantén la cabeza fresca'” para estar listo cuando tengas la oportunidad de entrar, reveló el defensor del Flamengo.

Por otro lado, Danilo también pidió dejar de lado las comparaciones de la actual plantilla con leyendas de la Canarinha como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos y Cafú.

“Si continuamos comparándonos con los monstruos sagrados, va a ser difícil. Realmente no vamos a encontrar a gente como ellos”, manifestó.

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