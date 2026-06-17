Por qué las rodillas me suenan al doblarlas: médicos advierten

¿Te ha pasado que doblas una o ambas rodillas y escuchas un crujido? No estás solo. Este episodio es más común de lo que piensas y suele ocurrir cuando subes escaleras, te agachas o practicas algún ejercicio que implique flexionarlas.

Aunque estos sonidos podrían generar preocupación y las personas lo asocian a “achaques de la vejez”, los especialistas explican que en la mayoría de los casos no representan un problema grave. Sin embargo, también hacen algunas aclaraciones.

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Por qué las rodillas suenan al doblarlas

El doctor Jonathan Zalamea, especialista en medicina deportiva del Houston Methodist, la estructura de la rodilla favorece la aparición de estos ruidos.

“La rodilla es realmente interesante porque tiene dos partes de la articulación que soportan peso y luego hay un hueso flotante delante de ella. Esto crea una estructura compleja, donde no es raro que surjan problemas”, detalla el experto.

En este sentido, una de las más comunes es la formación de pequeñas burbujas de gas dentro del líquido sinovial, la sustancia que lubrica la articulación. Cuando estas burbujas estallan durante el movimiento, generan un sonido similar a un chasquido.

Aunque puede resultar llamativo, se trata de un fenómeno completamente normal.

Otra causa frecuente es la irritación debajo de la rótula. Cuando existe inflamación entre la rótula y el fémur, los tejidos encuentran más resistencia al desplazarse y pueden producir ruidos al moverse.

También puede influir el desgaste del cartílago, una estructura que actúa como amortiguador entre los huesos. Con el paso del tiempo o debido a ciertas lesiones, la superficie del cartílago puede volverse irregular, provocando fricción y sonidos durante el movimiento.

Cuándo los ruidos deben preocupar

Aunque muchas personas tienen rodillas “ruidosas” sin padecer ninguna enfermedad, los especialistas recomiendan prestar atención a otros síntomas que puedan acompañar estos sonidos.

“Si el ruido en la rodilla viene acompañado de dolor, hinchazón o limitaciones de movimiento, como sensación de bloqueo o enganche, entonces sí nos preocupa”, explica el doctor Zalamea. “Pero si la rodilla solo cruje y no hay dolor, no nos preocupa”.

La presencia de molestias al caminar, sensación de resistencia al mover la articulación o episodios en los que la rodilla parece quedarse trabada pueden indicar afecciones como el síndrome patelofemoral o la artrosis.

“Si cada vez que sube las escaleras oye crujidos, pero además siente resistencia, como arena en un engranaje, o molestias, empezamos a pensar en el síndrome patelofemoral o la artrosis de rodilla”, explica Zalamea.

“O si tiene que mover la pierna para desbloquearla, entonces nos preocupa un problema estructural, algo que sin duda debemos abordar cuanto antes”, agrega.

Los especialistas coinciden en que mantenerse activo es una de las mejores formas de proteger la salud de las rodillas. Contrario a lo que muchos creen, dejar de hacer ejercicio no suele ser la solución.

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