¿Qué son los antioxidantes? El poder del té verde para proteger el hígado y perder peso

Seguramente has escuchado que las bebidas con antioxidantes son excelentes aliadas para recuperar el hígado. Pero ¿qué son estos compuestos? ¿Y por qué el té verde es tan popular según la ciencia para la salud hepática?

El té verde proviene de la misma planta que el té negro (Camellia sinensis). Sus componentes clave son los polifenoles, flavonoides, cafeína y L-teanina, sustancias con un altísimo poder antioxidante que ayudan a mejorar la función hepática, el metabolismo y a prevenir casi cualquier enfermedad, según expertos.

El doctor Juan Ignacio Veller, médico y cardiólogo, explica que la diferencia entre el té verde y el té negro es que, al extraer la hoja del primero, inmediatamente se seca y no se permite que se fermente, ni se la deja reposar por mucho tiempo. Esto evita que pierda ciertas propiedades.

Por esta razón, el consumo de té verde se asocia a la reparación de las células que se oxidan, envejecen, se destruyen y se dañan por efecto de los radicales libres.

“Las sustancias como los polifenoles (en especial las catequinas) y los flavonoides evitan o disminuyen la oxidación y, por lo tanto, la muerte y la inflamación celular de tu organismo (entre ellas las del hígado)”, agrega.

Los componentes estrella: Cafeína y L-teanina

Para Veller, la cafeína del té verde no es tan alta como la del café, por lo que no hay riesgos de irritabilidad, gastritis u otras cuestiones. Contiene la cantidad suficiente para obtener los efectos benéficos sin experimentar los efectos adversos.

Mientras tanto, la L-teanina es un aminoácido que forma las proteínas. En este caso, la L-teanina y la cafeína van a actuar a nivel cerebral disminuyendo el sueño y actuando sinérgicamente.

“La cafeína impide que una sustancia llamada adenosina —que es la que nos provoca sueño, nos deja letárgicos, lentos y con falta de lucidez— actúe adecuadamente, bloqueando su receptor. Entonces, la cafeína potenciada por la L-teanina nos va a mantener más despiertos”.

4 beneficios del té verde

1. ¿El té verde quema la grasa corporal y ayuda a perder peso?

Uno de los principales beneficios de esta infusión con evidencia científica son sus propiedades para metabolizar las grasas. El consumo de té verde se asocia con la pérdida de peso y también con la reducción de la grasa visceral, ambos factores van de la mano para la salud hepática.

“Hay una grasa muy mala que es la que se deposita entre las vísceras, la cual nos inflama, nos oxida y nos provoca enfermedades cardiovasculares”.

El té verde aumenta el metabolismo, ya que incrementa la cantidad de energía que gasta el organismo y esto permite oxidar las grasas. También ayuda a la disminución en la función de una enzima que produce lípidos (grasas).

“Gastas más energía, produces menos grasas, destruyes más grasas y esto lleva a la pérdida de peso y a la reducción de grasa corporal”, recuerda el especialista.

2. Disminución de problemas cardiovasculares

Veller cita estudios que relacionan el consumo de té verde con la reducción de muertes relacionadas al corazón o accidentes cerebrovasculares (ACV). Según estas investigaciones, se notó una disminución del 20% al 30% (dependiendo de si eran hombres o mujeres) en las muertes debidas a problemas cardíacos, y de un 35% a un 40% en los fallecimientos por ACV asociados al consumo de esta bebida.

3. Prevención y disminución del riesgo de algunos tipos de cáncer

Otro beneficio es la disminución de la probabilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer, que ocurre cuando una célula o un conjunto de células acumulan mutaciones y empiezan a dividirse descontroladamente.

El doctor explica que el té verde, gracias a sus potentes antioxidantes, disminuiría más o menos un 30% la incidencia de cáncer colorrectal según el seguimiento de algunos pacientes, un 20% aproximadamente la incidencia de cáncer de mama y entre un 10% y 15% la de cáncer de próstata.

4. Aumento de la concentración y de la función cerebral

Al consumir té verde, la cafeína potenciada por la L-teanina bloquea el receptor de la adenosina. “Entonces, el cerebro no se da cuenta de que está cansado. Muchos estudios han demostrado que esto aumenta la memoria, la concentración e incluso mejora el humor”.

Sumar té verde durante tus mañanas te ayudará a mantenerte más despierto, más enfocado y con mejores reflejos. Se han hecho estudios en personas que manejan y se ha visto que su respuesta es mucho más rápida que la de los que no lo consumían.

Formas de consumir el té verde y cómo prepararlo

Del saquito al polvo de matcha: Para aprovechar al máximo el té verde, consumí entre 3 y 5 tazas al día, evitando el azúcar y la leche entera. Crédito: Shutterstock

El té verde es una de las bebidas más consumidas en el mundo, se presenta en distintas variedades, siendo las dos opciones más comunes:

En saquitos (o bolsitas): es la forma más tradicional y práctica. Para prepararlo correctamente, asegúrate de que la temperatura del agua esté un poco menos caliente que la utilizada para el té negro.

es la forma más tradicional y práctica. Para prepararlo correctamente, asegúrate de que la esté un poco menos caliente que la utilizada para el té negro. Té matcha: es la hoja del té verde triturada y molida hasta convertirse en polvo. Se prepara disolviendo una cucharadita de té por taza en agua caliente.

Consejos para mantener sus beneficios intactos

Para mantener todas sus propiedades antioxidantes de esta infusión, el especialista hace algunas recomendaciones:

Evita el azúcar: el exceso de azúcar es dañino para la salud; si necesitas endulzar, prefiere el uso de edulcorante .

el exceso de azúcar es dañino para la salud; si necesitas endulzar, prefiere el uso de . Cuidado con los acompañamientos: otro alimentos con el que no se debe mezclar el té verde es la leche entera. Si consumes matcha, evita acompañarlo con panes blancos o lácteos enteros.

¿Cuántas tazas se deben consumir al día?

Hasta el momento, la ciencia respalda que es una sustancia totalmente inocua y no se han observado efectos secundarios graves y para notar los efectos positivos en el organismo, la cantidad ideal es de 3 a 5 tazas al día.

Estas recomendaciones se basan en diversas investigaciones, que demuestran que los beneficios reales comienzan a aparecer a partir de la tercera o cuarta taza diaria, incrementándose con el consumo continuo.

Sigue leyendo:

.¿El secreto para un cerebro joven? La ciencia apunta al té verde como aliado para restaurar la energía neuronal

.¿La bebida número 1? Esto le pasa a tus triglicéridos cuando tomas té verde

.¿Café o té verde? Descubre cuál es mejor para tus riñones