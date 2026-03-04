¿Café o té verde? Descubre cuál es mejor para tus riñones

Millones de personas en el mundo consumen el café y el té verde, son dos de las bebidas más populares, pero más allá de los gustos estudios recientes asocian su ingesta con beneficios para la salud, en especial en la función renal y cardiovascular.

Incluir alimentos funcionales como el café y el té verde puede ser parte de un plan dietético para mejorar las condiciones de las personas que padecen enfermedad renal crónica (ERC), según un estudio de Nature.

Se puede combinar el gusto por el café y el té de manera consciente para obtener sus beneficios, sobre todo teniendo en cuenta que la ERC es un problema de salud global que se asocia con complicaciones cardiovasculares.

El análisis midió resultados de café, té y cafeína en 49,827 participantes, que ingirieron estos alimentos dos veces en 24 horas, logrando determinar que “un mayor consumo de café (> 352.5 g/día) se asoció con una menor probabilidad de ERC (OR 0.760; IC del 95 %: 0.701-0.823), al igual que el consumo de té (OR 0.913; IC del 95 %: 0.843-0.89)”.

¿Cuál es mejor para los riñones: el té verde o el café?

¿Sabías que tu café matutino y el té verde son escudos naturales para tus riñones? Descubre cómo la cafeína y las catequinas reducen el riesgo de enfermedad renal y mejoran tu salud metabólica según la ciencia. Crédito: Shutterstock

No hay una respuesta definitiva, ya que ambos favorecen la salud renal y se comportan de manera diferente en los riñones. Según estudios recientes en ambos casos se obtienen beneficios preventivos específicos:

El café actúa, mejora la sensibilidad a la insulina y promueve la vasodilatación, lo que tiene un impacto directo en el filtrado renal (eGFR) y disminuye significativamente el riesgo de padecer Enfermedad Renal Crónica (ERC).

Mientras que el té verde tiene su principal fortaleza en un antioxidante llamado EGCG, que combate la inflamación y protege los tejidos. En pacientes con nefropatía diabética, el té verde destaca por reducir el exceso de proteína en la orina, por lo que los expertos lo consideran seguro y protector para la función renal.

¿Cómo el té verde ayuda a la función renal?

Un ensayo publicado por Frontiers sobre El efecto del té verde (Camellia sinensis) sobre los perfiles lipídicos y la función renal en personas con diabetes tipo 2 y nefropatía: un ensayo clínico controlado aleatorizado descubrió que beber tres tazas de infusión de té verde (7.5 g) al día produjo efectos beneficiosos en algunos perfiles como colesterol LDL/HDL, triglicéridos, clave para medir riesgo cardíaco, y la hemoglobina glucosilada.

Otro artículo publicado por el NIH confirmó que los antioxidantes del té ayudan a que los riñones trabajen de forma más eficiente. Esto se debe a que tiene una acción que reduce el “estrés” celular y ayuda a eliminar proteínas y toxinas sobrantes en la orina. El té actúa como un escudo natural que retrasa el envejecimiento de tus riñones.

La evidencia científica respalda el consumo moderado de té verde en fases tempranas o moderadas de ERC (especialmente diabética) y desaconseja grandes cantidades o extractos en casos de enfermedad renal avanzada.

La recomendación es acudir a consulta con nefrólogo o nutricionista renal para que haga las recomendaciones de acuerdo al caso particular.

Así el café ayuda a la función renal

Un estudio sobre el Riesgo de Aterosclerosis en Comunidades (ARIC) evaluó mediante las encuestas de frecuencia alimentaria a 14,209 participantes de entre 45 y 64 años durante años el consumo de café (tazas por día).

El hallazgo más significativo fue que los participantes que consumieron mayor cantidad de café presentaron un menor riesgo de enfermedad renal crónica. Por lo que se estima que los consumidores de café podrían no presentar un riesgo adverso de enfermedad renal.

