¿La bebida número 1? Esto le pasa a tus triglicéridos cuando tomas té verde

Una dieta saludable es clave para mantener los triglicéridos a raya y prevenir enfermedades cardiacas. Hay una bebida rica en galato de epigalocatequina (EGCG), un potente compuesto antioxidante que ayuda a mejorar el metabolismo de grasas y disminuir los niveles de triglicéridos en sangre: el té verde.

Los especialistas coinciden en afirmar que no hay un alimento o ingrediente milagroso para sanar o afectar la salud cardiovascular; en cambio, sí hay un conjunto de hábitos saludables que, acompañados de alimentos funcionales como el té verde, pueden disminuir el riesgo de enfermedades del corazón. Además de la alimentación, la hidratación, respetar las horas de sueño y hacer ejercicio son clave.

La MS, RDN, Whitney Stuart, explica a Eating Well los beneficios de beber té verde: “El té verde es la opción con mayor respaldo científico para reducir los triglicéridos porque contiene compuestos naturales llamados catequinas”.

El té verde tiene un antioxidante que combate el daño celular causado por los radicales libres, llamado galato de epigalocatequina (EGCG), con grandes propiedades para la salud cardiovascular.

Los antioxidantes tienen la capacidad de controlar las moléculas dañinas llamadas especies reactivas de oxígeno (ROS), que afectan las células y contribuyen a la inflamación crónica, clave para los niveles elevados de triglicéridos.

Esta propiedad hace del te verde un aliado no solo para disminuir los triglicéridos en sangre, sino para la metabolización de las grasas como parte de los hábitos saludables, por lo que es una bebida hepatoprotectora.

El té verde es un activador del metabolismo de los lípidos, que no es más que el proceso natural del cuerpo para descomponer y gestionar las grasas, entre ellas los triglicéridos.

¿Qué dice la ciencia del té verde y sus propiedades cardioprotectoras?

El té verde está lleno de antioxidantes que combaten el daño celular. Crédito: Shutterstock

Los efectos saludables del té verde han sido objeto de estudio durante años con hallazgos favorables. Un estudio publicado por PubMed en 2025 analizó el efecto de esta bebida en un grupo de estudio.

Los investigadores evaluaron a un grupo de sesenta personas con dislipidemia, de entre 30 y 60 años, durante 6 semanas; a la mitad le suministraron té verde y a la otra mitad una bebida placebo.

El estudio midió los parámetros sanguíneos, incluidos los perfiles lipídicos, las funciones hepática y renal, el estrés oxidativo, los marcadores antioxidantes, las expresiones genéticas y los parámetros antropométricos.

El resultado fue una disminución del colesterol total en sangre de un 4,96% y del colesterol LDL (malo) en un 7,98% para el grupo que tomó té verde.

También se confirmaron las propiedades antioxidantes y la absorción de radicales de oxígeno (ORAC), por lo que se recomienda como un potencial tratamiento para reducir el riesgo cardiometabólico en sujetos con dislipidemia.

Cómo preparar el té verde

Si bien es cierto que preparar un té no tiene mayor grado de dificultad, sí hay una forma correcta de hacerlo, tal como lo explica el MS, RDN, CDN, Toby Amidor: “Para maximizar los beneficios antioxidantes sin alterar el sabor, deja reposar el té verde en agua caliente (no hirviendo) durante tres a cinco minutos”.

El té verde se puede beber caliente o helado, incluso se puede agregar matcha a tus bebidas matutinas para aprovechar todos sus beneficios.

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