Trump advierte que el texto del acuerdo con Irán no es definitivo y puede “haber más bombas”

El presidente Donald Trump aclaró este miércoles que el pacto alcanzado con Irán para detener el conflicto armado está sujeto a cambios, y no descartó que en el futuro puedan ocurrir más bombardeos.

Durante una reunión bilateral con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi, en la cumbre del G7 en Évian, Francia, el republicano enfatizó que el documento es un memorando de entendimiento y no un tratado definitivo. La declaración ocurre a solo dos días de la firma oficial programada en Suiza.

“El texto (del acuerdo) no es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos a bombardear, ¿ok? Porque no se han comportado durante 47 años”.

Pese a los cuestionamientos sobre el hermetismo del proceso, el mandatario defendió la solidez del borrador y añadió que “nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta”.

Desmentido sobre sanciones y financiamiento

El jefe de Estado descalificó las filtraciones de prensa que señalaban la creación de un fondo de $300,000 millones de dólares destinado a la reconstrucción del país persa. Al respecto, fue enfático al declarar que “No vamos a invertir. Es una historia falsa”.

La Casa Blanca descartó que el memorando contemple un levantamiento inmediato de las sanciones económicas vigentes. Además, Trump aclaró que no ha solicitado aportes financieros a las naciones del golfo Pérsico, argumentando que “Se tienen que portar bien”.

El presidente estadounidense justificó la estabilidad en los precios internacionales del crudo mediante operaciones navales nocturnas en el estrecho de Ormuz, evadiendo el bloqueo impuesto. Respecto a la capacidad de respuesta de Teherán, señaló que “(Iran) No tiene defensa antiaérea, no tiene radares. La razón por la que el petróleo se mantuvo barato es que todas las noches estábamos sacando barcos que ustedes ni siquiera sabían. (…) De media, de 15 a 25 barcos por noche”.

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