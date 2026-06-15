Un alimento típico del verano puede terminar en una intoxicación por este error

Hay comidas que parecen parte obligada del verano: pollo a la parrilla, hamburguesas, frutas cortadas, dips, sándwiches y esas ensaladas frías que aparecen en casi todas las reuniones familiares. Entre ellas, una de las más populares es también una de las que más cuidado exige: la ensalada de papa.

El problema no es que sea peligrosa por sí misma. El riesgo aparece cuando pasa demasiado tiempo fuera del refrigerador, especialmente durante días de mucho calor. Y no, la culpa no siempre es de la mayonesa, como mucha gente cree.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las bacterias pueden multiplicarse rápidamente en alimentos perecederos cuando permanecen en la llamada “zona de peligro”, entre 40°F y 140°F.

La recomendación general es no dejar comida perecedera fuera por más de dos horas, o solo una hora si la temperatura supera los 90°F.

La mayonesa con ajo, que suele acompañar carnes y ensaladas, no debe quedar fuera del refrigerador. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Por qué la ensalada de papa puede volverse riesgosa

La ensalada de papa suele combinar varios ingredientes sensibles: papas cocidas, huevo, vegetales cortados, aderezos y, en algunos casos, pollo, atún u otros alimentos ricos en proteína.

Cuando esa mezcla queda sobre una mesa durante una barbacoa, picnic o fiesta al aire libre, puede calentarse rápido. Ahí es cuando aumentan las probabilidades de crecimiento bacteriano.

El mito popular dice que “la mayonesa es el peligro”. Pero muchas veces el riesgo está en los ingredientes cocidos y húmedos —como la papa, la pasta o el huevo— cuando no se mantienen bien refrigerados.

El error más común en verano

El error es dejar la ensalada servida “para que cada uno agarre cuando quiera”. Parece práctico, pero con calor puede ser una mala idea. Si el recipiente queda al sol, cerca de la parrilla o sobre una mesa caliente, el margen de seguridad se reduce todavía más.

La FDA recomienda mantener los alimentos fríos a 40°F o menos y los calientes a 140°F o más, evitando que pasen demasiado tiempo en la zona intermedia donde las bacterias crecen con más facilidad.

Cómo servirla sin correr riesgos

La forma más segura es sacar porciones pequeñas y mantener el resto en una hielera o refrigerador hasta que haga falta. También ayuda colocar el recipiente sobre otro más grande con hielo, especialmente si la comida va a estar al aire libre.

Otra regla simple: si tienes dudas sobre cuánto tiempo estuvo fuera, mejor descartarla. Con alimentos perecederos, oler o mirar no siempre alcanza para saber si son seguros.

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Otros alimentos de verano que también requieren cuidado

La ensalada de papa no es la única. También conviene prestar atención a pollo y carnes cocidas, hamburguesas, pescados y mariscos, frutas cortadas, ensaladas de pasta, arroz cocido y salsas o dips con lácteos.

Los CDC estiman que los productos frescos explican una parte importante de las enfermedades transmitidas por alimentos, mientras que la carne y las aves están entre las fuentes más comunes de infecciones fatales asociadas a comida contaminada.

La regla práctica para reuniones al aire libre

En verano, el objetivo es simple: comida fría, bien fría; comida caliente, bien caliente. Si vas a llevar comida a un parque, playa o reunión familiar, usa una hielera con suficiente hielo o paquetes congelados. No mezcles bebidas y alimentos perecederos en la misma hielera si se va a abrir constantemente, porque la temperatura sube cada vez que alguien busca una botella.

Y recuerda la regla central: dos horas como máximo fuera del frío, o una hora si hace más de 90 °F. En una tarde de verano, ese plato que todos aman puede pasar de ser el favorito de la mesa a convertirse en un problema de salud. La diferencia está en cuánto tiempo estuvo afuera.

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