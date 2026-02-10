AJ McLean quiere a los Backstreet Boys en el Super Bowl 2027

El Super Bowl 2026 todavía está haciendo ruido tras la actuación de Bad Bunny con Lady Gaga y Ricky Martin como artistas invitados, además de todo el significado cultural que dejó.

Y justo mientras ese eco sigue vivo, AJ McLean, integrante de los Backstreet Boys, decidió que de una vez era el momento para hablar de la próxima edición, con una propuesta que puso a los fans a gritar “tell me why not?”.

La petición de AJ: directa y sin rodeos

En un video publicado en su cuenta de Instagram, AJ soltó la pregunta que ningún fan de la banda sabía que necesitaba escuchar: “¿Qué piensan de que los Backstreet estén en el show de medio tiempo del año 2027 aquí en Los Ángeles?”, expresó.

“Porque ahí es donde escucho que será el próximo Super Bowl”, complementó luego, el artista de 48 años.

Y finalmente cerró diciendo: “Entonces, a menos que sea incorrecto, donde sea, creo que es nuestra hora. Creo que es nuestra hora. ¿Crees que es nuestra hora? Creo que es nuestra hora”, dijo a su audiencia de más de un millón y medio de seguidores.

Esa repetición final bastó para que el tema se viralizara. Después de todo, si algo sabe hacer la banda desde los 90 es activar multitudes.

Y para completar el impulso, existe incluso una petición oficial creada en change.org, donde los fans argumentan con nostalgia, datos y pasión por qué el grupo merece ese escenario.

La campaña de los fans de los Backstreet Boys

La carta publicada en la plataforma respira devoción pop desde el primer párrafo. El autor reconoce que sigue al grupo desde los 90 y recuerda su impacto global, respaldado por cifras de más de 100 millones de discos vendidos y una base de seguidores que abarca varias generaciones.

El texto insistió en algo que sorprende a muchos y es que, a pesar de su historia, los Backstreet Boys nunca han encabezado el show de medio tiempo del Super Bowl. Pero para los fans, 2027 es la ocasión perfecta.

De igual forma, piden que los fans firmen para que este deseo se haga realidad: “Los Backstreet Boys han traído alegría y recuerdos inolvidables a fans de todo el mundo a lo largo de los años. Démosles el reconocimiento que merecen presentándolos en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027. Firma esta petición para que la NFL sepa que queremos que los Backstreet Boys encabecen este espectacular evento, convirtiéndolo en una noche legendaria que no se pueden perder”.

¿Pero, por qué ahora? La jugada de AJ no se siente casual. El show de Bad Bunny dejó muy claro que el medio tiempo es un escenario capaz de sorprender, romper fórmulas y convertirse en conversación global durante días.

Incluso, entre las publicidades de este año en el Super Bowl, pudimos ver una protagonizada por los Backstreet Boys. Los artistas versionaron su famosa canción “I Want It That Way” para T-Mobile, compañía de telecomunicaciones. El grupo viene dejando claro que sigue atrayendo masas. Así lo evidenció su residencia en Las Vegas y, a finales de este año, harán lo propio en Alemania. Todo esto más el impulso y entusiasmo colectivo crea el terreno ideal para que los legendarios Backstreet Boys puedan, por qué no, estar en ese tan anhelado medio tiempo.

