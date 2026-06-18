Defensor del Congo sobre Cristiano Ronaldo: “Ya está mayor, no es el mismo de antes”

Cristiano Ronaldo y Portugal se estrellaron en su debut ante la República Democrática del Congo en un inesperado 1-1 que reventó quinielas. Ngal’ayel Mukau, futbolista del conjunto africano, se hizo viral en redes sociales luego de afirmar que CR7 estaba mayor y ya no era el mismo futbolista peligroso de hace unos años.

Según Mukau, Ronaldo ya no impone el mismo temor de antes por su edad y menor capacidad de esfuerzo. En la zona mixta del NRG Stadium en Houston, el mediocampista del Lille de Francia fue cuestionado sobre si hubo un plan táctico para defender al portugués.

Mukau no esquivó la pregunta sobre el capitán portugués y respondió sin rodeos que no hizo falta una estrategia táctica para marcar a la estrella de 41 años.

“Para ser honesto, no realmente, porque sabemos que él ya no es el mismo que antes. Ahora está un poco mayor, pero aun así es uno de los mejores que ha jugado este deporte”, dijo.

“Cuando uno envejece así, no es lo mismo, no se pueden hacer los mismos esfuerzos”, añadió.

“¿SI PREPARAMOS ALGÚN PLAN PARA FRENAR A CRISTIANO? PARA SER SINCERO, NO. ÉL NO ES EL MISMO DE ANTES. ESTÁ MÁS VIEJO AHORA”.



Mukau, jugador de RD Congo. ????? pic.twitter.com/8obF2JSVnI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

¿Qué hizo Cristiano Ronaldo?

Ronaldo tocó apenas 25 veces el balón y remató tres veces, dos de ellas en jugadas claras dentro del área que no resolvió como solía hacerlo. El portero Diogo Costa tuvo más participación: 37 toques.

Récord histórico agridulce para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial: 41 años y 132 días. Superó a Atiba Hutchinson (39 años y 292 días en 2022). Roger Milla fue más longevo aún (42 años y 39 días), pero entró como suplente.

Congo hizo historia

La República Democrática del Congo marcó su primer gol en una Copa del Mundo bajo este nombre. Ya había debutado en 1974 como Zaire y esperó 52 años y 3 días para celebrar.

Es la segunda selección que más tardó en anotar su primer gol en un Mundial, detrás de Bolivia (63 años).



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