Cristiano Ronaldo y Portugal se estrellan ante República Democrática del Congo con sorpresivo empate

El doblete de Haaland con Noruega y el triplete de Messi ante Argelia habían elevado la expectativa para el debut de Cristiano Ronaldo y Portugal, pero el conjunto luso se estrelló con un muro: una República Democrática del Congo ordenada, valiente y sin complejos que le sacó un empate histórico y firmó otra gran sorpresa del torneo.

La orquesta sinfónica táctica y técnica de Portugal se vio apenas en los primeros 10 minutos del encuentro. El conjunto de Roberto Martínez jugaba como una melodía con mucha movilidad y profundidad.

Producto de ello cayó el primer gol luso. Un centro de Pedro Neto por izquierda al minuto seis fue cabeceado por el pequeño gigante Joao Neves. A partir de ese momento, el conjunto europeo bajó el ritmo y dejó de presionar alto.

Cachetazo del Congo a Portugal

En medio de su dosificación, el Congo se aplacó con una línea de seis y dejó cinco defensores, según requiriera la jugada.

Portugal se volvió espesa y predecible y sintió la pegada africana en el último minuto del 45+5 cuando en una jugada totalmente fuera de guion el Congo ejecutó un córner en corto que Arthur Masuaku centró al segundo poste y se encontró con un cabezazo en solitario, sin marca, de Yoane Wissa.

Portugal fue de más a menos

El cachetazo de los africanos, lejos de despertar al conjunto lusitano, los adormeció hasta el borde del nocaut. Para el segundo tiempo se vio a una Portugal sin ideas y careciendo de la profundidad y rapidez de basculación que se le vio al comienzo.

Al 55’ Portugal se inventó un golazo de antología cuando un centro fue convertido en un pase con el pecho por parte de Joao Neves para un Cancelo que simuló una media chilena.

La definición de bella factura fue anulada por un claro fuera de juego. Dos minutos más tarde, la mayor estrella del Congo, Cedric Bakambu hizo temblar a todo NRG Stadium cuando en un ataque se insertó en el área y estrelló un balón en el primer poste del arco defendido por Diogo.

En desarrollo…