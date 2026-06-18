Dueños de MLB proponen un draft internacional en nuevo convenio colectivo

Los propietarios de equipos de Major League Baseball (MLB) presentaron una propuesta de transformación del sistema internacional de firmas de jugadores aficionados con el objetivo de corregir problemas que, según la organización, han afectado durante años el desarrollo de talentos fuera de los Estados Unidos.

La iniciativa forma parte de las discusiones relacionadas con la negociación colectiva y busca establecer un modelo que, de acuerdo con MLB, ofrezca mayor transparencia, más oportunidades de desarrollo para los jugadores y mejores mecanismos de protección para los jóvenes prospectos.

MLB sostuvo que el sistema internacional amateur requiere cambios urgentes para enfrentar desafíos históricos.

“Hace ya mucho tiempo que debió reformarse el sistema internacional amateur de manera que se aborden los desafíos de larga data y se beneficie a las próximas generaciones de jugadores”, expresó MLB.

MLB has proposed an international draft as part of its latest CBA negotiations, per @Alden_Gonzalez.



Under the new proposal, international players would need to be at least 18 years old to enter a 12-round draft, replacing the current system that allows signings at age 16. pic.twitter.com/RU3g9nVaz8 — Yahoo Sports (@YahooSports) June 18, 2026

Problemas con el actual sistema

Según MLB, el modelo actual presenta diversos problemas, entre ellos acuerdos verbales realizados años antes de que los jugadores sean elegibles para firmar, abandono escolar a edades tempranas, aumento en el uso de sustancias para mejorar el rendimiento, una alta tasa de desvinculación de jugadores poco tiempo después de ser firmados y limitadas oportunidades para jugadores de mayor edad.

La organización afirmó que la implementación de un Draft Internacional permitiría aumentar la transparencia y combatir prácticas que considera perjudiciales para el desarrollo de los jóvenes atletas.

“La mejora en la transparencia que proponemos con el Draft Internacional es un paso lógico hacia adelante que aborda de la mejor manera posible las causas de la corrupción en el mercado actual”, indicó MLB.

Asimismo, la liga señaló que su visión busca reducir la presión sobre los adolescentes y favorecer su permanencia dentro del sistema educativo.

“Nuestra visión de un nuevo sistema internacional reduce la presión sobre los jóvenes atletas al darles la oportunidad de crecer y desarrollarse, mantiene a los niños más tiempo en las escuelas mientras persiguen una carrera en el béisbol, y crea más oportunidades de juego para los jugadores de mayor edad, quienes se quedan rezagados en el sistema actual”, agregó la organización.

MLB today proposed an overhauled domestic amateur-entry system that removes high school players from the draft, makes college players eligible after sophomore year, shortens the draft from 20 to 12 rounds, and cuts bonus pool from current $358.7M to $200M, sources tell ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) June 18, 2026

Nuevas propuestas

Entre las principales propuestas figura aumentar en un año la edad mínima de firma para los jugadores internacionales. Bajo el nuevo modelo, los prospectos tendrían que cumplir 18 años antes del 1 de septiembre de su año de draft.

MLB argumenta que esta medida permitirá que los jóvenes permanezcan más tiempo en la escuela y lleguen al proceso de evaluación con un mayor nivel de desarrollo físico y deportivo.

La liga también propone ampliar la actual Amateur Scouting League para convertirla en una plataforma de desarrollo y evaluación para los principales prospectos internacionales. Los jugadores contarían con alojamiento, alimentación, apoyo educativo y oportunidades adicionales de formación.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Combine Internacional para los 300 mejores jugadores elegibles cada año, siguiendo un formato similar al utilizado en el Draft de MLB para jugadores de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Respecto al Draft Internacional, MLB plantea un sistema de 12 rondas y 360 selecciones, manteniendo el nivel actual de inversión en bonos internacionales, estimado en 200 millones de dólares para el primer proceso.

La organización sostiene que este mecanismo eliminaría los acuerdos verbales entre equipos y jugadores mediante un sistema de bonos predeterminados y permitiría que los prospectos sean seleccionados en función de su talento y méritos deportivos.

La propuesta también contempla una serie de protecciones para los jugadores que se desarrollan en República Dominicana. Entre ellas figuran la creación de un código de conducta para entrenadores independientes, la prohibición de acuerdos financieros que comprometan futuros bonos de firma, sanciones severas para quienes suministren sustancias prohibidas a menores y la obligación de que los jóvenes permanezcan inscritos en programas educativos aprobados por las autoridades correspondientes.

MLB new proposal includes lifetime bans and even potential criminal penalties for trainers whose players test positive for steroids in the Dominican Republic.



It also prohibits loans to underage players and their families when the signing bonus is used as collateral. #MLB pic.twitter.com/6HdWBwO0xh — Mike Rodriguez (@mikedeportes) June 18, 2026

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