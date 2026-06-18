Manuel Neuer confirma que el Mundial 2026 será su último torneo con Alemania

Manuel Neuer atendió a los medios de comunicación de cara al trascendental choque de este sábado ante Costa de Marfil en el Mundial 2026. A sus 40 años, el legendario guardameta del Bayern Múnich confirmó que este será su “último gran torneo” y dejó claro que Alemania vino a Norteamérica con el único objetivo de bordarse la quinta estrella en el pecho.

“Claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí. Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez. Sería algo muy especial ser campeón del mundo por segunda vez. Si no viera la posibilidad de que este equipo pueda lograrlo, no estaría sentado aquí”, expresó con firmeza el arquero.

El guardameta admitió que, por primera vez en su carrera, es plenamente consciente del final del camino: “Para mí, en principio, está claro que este es mi último torneo. No tengo previsto volver dentro de dos años para una Eurocopa”.

El retorno de Neuer a la Mannschaft causó un enorme revuelo, dado que el propio jugador había anunciado el fin de su ciclo internacional tras la Eurocopa 2024. El capitán de los bávaros explicó los motivos de aquella decisión y cómo se gestó su vuelta tras un año de máxima exigencia en el club: “Me retiré en 2024 por una buena razón. Creo que esos dos años habrían supuesto una carga demasiado grande para mí, teniendo en cuenta que con el Bayern estuvimos en las tres competiciones hasta el final y el año pasado tuvimos el Mundial de Clubes”.

Alemania tiene la oportunidad de certificar su clasificación matemática a los octavos de final este sábado si logra imponerse a los elefantes marfileños en la segunda jornada del grupo: “Es nuestro objetivo. Lo tenemos todo en nuestras manos. Hemos tenido un muy buen comienzo y el equipo solo mira al siguiente paso, que se llama Costa de Marfil”, advirtió.

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