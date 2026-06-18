Irán advierte a EE.UU. que el memorando de entendimiento es “nulo” si Israel no se retira del sur de Líbano

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, advirtió que la permanencia de tropas israelíes en el sur del Líbano anularía el memorando de entendimiento impulsado por Estados Unidos y que cuenta con la mediación de Pakistán.

Según las declaraciones de Bagaei al diario libanés Al Akhbar, el acuerdo digital suscrito por Washington y Teherán exige el respeto a la soberanía e integridad territorial libanesa. Para el gobierno iraní, estas condiciones obligan tanto al fin de los combates como a la desocupación de las zonas controladas por el Ejército de Israel, señaló.

“Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia“, precisó el portavoz iraní ís respecto a la continuidad de la presencia militar en la región.

Irán exige conclusión del conflicto “en todos los frentes”

Asimismo, Bagaei reiteró que Irán exigió una conclusión del conflicto “en todos los frentes y por completo”. Asimismo, especificó que la fase posterior de las negociaciones directas con Estados Unidos para un pacto definitivo está sujeta al cumplimiento estricto de este memorando preliminar.

Ante la opción de que Israel establezca una zona de seguridad, el funcionario afirmó que el memorando de entendimiento se consideraría “nulo”.

Israel mantiene una postura clara

Por su parte, las fuerzas armadas de Israel confirmaron formalmente que no abandonarán las posiciones ocupadas en el sur del Líbano. Un oficial del Ejército de Israel reportó que las tropas vigilarán el perímetro actual y ejecutarán acciones ofensivas contra objetivos que consideren peligrosos fuera de esa línea divisoria. Recordó además que las condiciones finales dependen de las conversaciones bilaterales en curso entre Israel y el Líbano.

Para delimitar su presencia, el mando israelí publicó un mapa oficial que detalla la zona de ocupación en color rojo a lo largo del límite fronterizo, sobrepasando el río Litani. Paralelamente, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) de el Líbano denunció una violación del alto el fuego tras un bombardeo israelí contra un automóvil en el sur del país, el cual causó un fallecido poco después de entrar en vigor el documento.

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