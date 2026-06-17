Trump firma en Versalles el acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles en el Palacio de Versalles, Francia, el acuerdo de entendimiento alcanzado con Irán, según mostró un video difundido posteriormente por su asesor Dan Scavino y por el mandatario francés, Emmanuel Macron.

Las imágenes muestran a Trump rubricando el documento junto a Macron y entregándolo después al secretario de Estado, Marco Rubio, entre aplausos.

Según la información divulgada, el memorando fue enviado posteriormente a Teherán para completar el proceso acordado entre ambas partes.

Consultado por periodistas sobre la firma del pacto, Trump confirmó el procedimiento, aunque evitó ofrecer detalles sobre el contenido o los pasos siguientes. “Está firmado (…) lo firmé en Versalles”, respondió el mandatario estadounidense.

Macron también compartió el video en su cuenta de X y destacó que la firma representa un avance hacia una paz duradera entre Washington y Teherán.

“Hoy damos un paso importante hacia la estabilidad y la seguridad en la región”, escribió el presidente francés.

Macron afirmó además que el acuerdo permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz y podría contribuir a una reducción de los precios de la energía.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes? pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

Los 14 puntos del documento

Horas antes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había adelantado que el documento sería firmado electrónicamente y descartó participar en una ceremonia presencial prevista inicialmente para este viernes en Zúrich, Suiza.

El memorando consta de 14 puntos y fue negociado durante varios meses con mediación de Pakistán. El texto establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre las partes, poniendo fin al conflicto iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El acuerdo también contempla un período de 60 días para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones. Durante ese lapso, Irán garantizará la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras Washington se comprometió a levantar en un plazo de 30 días el bloqueo naval sobre puertos iraníes.

Como parte de las negociaciones para un acuerdo final, Estados Unidos evaluará además el levantamiento de todas las sanciones contra Irán, la liberación de activos congelados y un plan de reconstrucción valorado en $300,000 millones de dólares.

Con información de EFE.

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