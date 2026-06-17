OTAN afirma que el acuerdo de Trump impedirá que Irán desarrolle armas nucleares

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que el acuerdo alcanzado por el presidente Donald Trump para poner fin a las hostilidades con Irán abre la oportunidad de que el país persa “nunca consiga un arma nuclear”.

“El acuerdo alcanzado por el presidente Trump ha creado una oportunidad para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear. El restablecimiento de la libre navegación por el estrecho de Ormuz supondrá un gran paso adelante, y sé que muchos aliados, a través de la iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido, están dispuestos a dar apoyo”, indicó Rutte en una rueda de prensa la víspera de una reunión de ministros aliados de Defensa.

Está previsto que el acuerdo se firme el viernes en el resort suizo de Bürgenstock y que, a partir de entonces, las partes tengan dos meses para negociar una paz definitiva.

Rutte afirmó que siguen afrontando un entorno de seguridad “en constante evolución” y que los aliados “trabajan sin descanso para garantizar que estemos preparados para disuadir cualquier agresión y defendernos frente a cualquier amenaza”.

En ese contexto expresó su respaldo al acuerdo alcanzado, ya que “las medidas adoptadas por Estados Unidos para prevenir la amenaza de un Irán con armas nucleares y reducir su capacidad en materia de misiles balísticos mejoran la seguridad de todos nosotros”.

Sobre la posibilidad de que los aliados acudan al estrecho de Ormuz para respaldar la libertad de navegación tras las hostilidades, el exprimer ministro neerlandés recordó que la zona “se encuentra, desde un punto de vista jurídico y literal, fuera del territorio de la OTAN”.

No obstante, dijo que “está absolutamente claro que el Reino Unido y Francia están coordinando todo esto”, y que están “asistiendo a un despliegue masivo de recursos durante los últimos dos meses por parte de los aliados europeos y otros países cercanos al teatro de operaciones”.

Se refirió especialmente al despliegue de radares de desminado y otras tecnologías necesarias y destacó que el asunto ha sido tratado en la cumbre del G7.

“Todo está en desarrollo, pero la buena noticia es que estas conversaciones siguen en marcha, independientemente de si la OTAN desempeñará un papel en ello o no”, indicó.

Rutte indicó que, “si resulta útil”, la Alianza tendrá un papel, pero que si los países pueden realizar sus aportaciones sin la OTAN, “también está bien”.

“Así que siempre estamos dispuestos a ayudar si así se desea”, concluyó.

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