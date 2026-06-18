Mundial 2026: juegos para hoy 18 de junio y así va la tabla de posiciones

El Mundial 2026 arranca con la segunda jornada a partir de este jueves tras una primera fecha que tuvo momentos históricos y varias sorpresas en esta Copa del Mundo.

México tendrá su segundo partido en un cerrado duelo ante Corea del Sur, mientras que Canadá buscará su primera victoria en casa.

Partidos para hoy 18 de junio en el Mundial 2026

Partido Hora Estadio Transmisiones Grupo A

República Checa vs. Sudáfrica 12:00 pm Mercedes Benz Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Grupo B

Suiza vs. Bosnia Herzegovina 3:00 pm SoFi Stadium FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Grupo B

Canadá vs. Qatar 6:00 pm BC Place FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio Grupo A

México vs. Corea del Sur 9:00 pm Estadio Akron FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Resultados de ayer 17 de junio

Resultados de la Jornada de Ayer Grupo Local Resultado Visitante Grupo K Portugal 1 – 1 RD Congo Grupo K Colombia 3 – 1 Uzbekistán Grupo L Inglaterra 4 – 2 Croacia Grupo L Ghana 1 – 0 Panamá Tabla de Posiciones – Grupo K Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colombia 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1 2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0 Tabla de Posiciones – Grupo L Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 +2 3 2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0

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