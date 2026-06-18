Mundial 2026: juegos para hoy 18 de junio y así va la tabla de posiciones

Colombia se estrenó con victoria en su debut y este jueves México volverá a jugar en el Mundial 2026

Ciudad de México, 17 de junio de 2026. Luis Diaz en festejo de gol, durante el partido de primera fase del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre la Selección de Uzbekistán y la Selección de Colombia, realizado en el estadio Ciudad de México.

Colombia se estrenó con victoria en su debut del Mundial 2026. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

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Por  Reinaldo Oliveros

El Mundial 2026 arranca con la segunda jornada a partir de este jueves tras una primera fecha que tuvo momentos históricos y varias sorpresas en esta Copa del Mundo.

México tendrá su segundo partido en un cerrado duelo ante Corea del Sur, mientras que Canadá buscará su primera victoria en casa.

Partidos para hoy 18 de junio en el Mundial 2026

Partido Hora Estadio Transmisiones
Grupo A
República Checa vs. Sudáfrica 		12:00 pm Mercedes Benz Stadium
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Grupo B
Suiza vs. Bosnia Herzegovina 		3:00 pm SoFi Stadium
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Grupo B
Canadá vs. Qatar 		6:00 pm BC Place
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Grupo A
México vs. Corea del Sur 		9:00 pm Estadio Akron
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Resultados de ayer 17 de junio

Resultados de la Jornada de Ayer

Grupo Local Resultado Visitante
Grupo K Portugal 1 – 1 RD Congo
Grupo K Colombia 3 – 1 Uzbekistán
Grupo L Inglaterra 4 – 2 Croacia
Grupo L Ghana 1 – 0 Panamá

Tabla de Posiciones – Grupo K

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Tabla de Posiciones – Grupo L

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panamá 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croacia 1 0 0 1 2 4 -2 0

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