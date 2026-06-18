Mundial 2026: juegos para hoy 18 de junio y así va la tabla de posiciones

El Mundial 2026 arranca con la segunda jornada a partir de este jueves tras una primera fecha que tuvo momentos históricos y varias sorpresas en esta Copa del Mundo.
México tendrá su segundo partido en un cerrado duelo ante Corea del Sur, mientras que Canadá buscará su primera victoria en casa.
Partidos para hoy 18 de junio en el Mundial 2026
|Partido
|Hora
|Estadio
|Transmisiones
|
Grupo A
República Checa vs. Sudáfrica
|12:00 pm
|Mercedes Benz Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|
Grupo B
Suiza vs. Bosnia Herzegovina
|3:00 pm
|SoFi Stadium
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|
Grupo B
Canadá vs. Qatar
|6:00 pm
|BC Place
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|
Grupo A
México vs. Corea del Sur
|9:00 pm
|Estadio Akron
|
FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX OneSiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
Resultados de ayer 17 de junio
Resultados de la Jornada de Ayer
|Grupo
|Local
|Resultado
|Visitante
|Grupo K
|Portugal
|1 – 1
|RD Congo
|Grupo K
|Colombia
|3 – 1
|Uzbekistán
|Grupo L
|Inglaterra
|4 – 2
|Croacia
|Grupo L
|Ghana
|1 – 0
|Panamá
Tabla de Posiciones – Grupo K
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Uzbekistán
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Tabla de Posiciones – Grupo L
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Inglaterra
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|+2
|3
|2
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Panamá
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Croacia
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0
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