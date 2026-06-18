Parte del elenco de “Nobody Wants This” cree que es importante grabar en Los Ángeles

Se ha confirmado que la serie “Nobody Wants This” tendrá una tercera temporada con Adam Brody y Kristen Bell como protagonistas, pero también seguirá la historia secundaria de otros personajes, como los interpretados por Jackie Tohn y Timothy Simons.

Esta comedia romántica ha sido un éxito y desde el primer momento ha tenido como escenario Los Ángeles. Eso seguirá siendo así para la tercera temporada y, en una reciente aparición, Tohn y Simons aseguran que es importante seguir filmando en la ciudad.

La actriz, que interpreta a Esther Roklov en la serie “Nobody Wants This”, declaró en la ceremonia de Las Culturistas Culture Awards: “Hay trabajadores que viven aquí y quieren trabajar aquí, sin tener que irse a Vancouver durante cinco meses al año y no poder ver a sus familiares ni a sus cónyuges. Rodar en Los Ángeles es importantísimo porque suena a tópico: estamos en Hollywood”.

Continuó explicando: “Hay un millón de estudios aquí, la infraestructura ya existe, pero rodar aquí es tan caro que resulta muy difícil. Creo que, como actores, todos estamos buscando la manera de conseguir algunas exenciones fiscales para estas producciones, porque es necesario que se hagan más cosas aquí”.

Por otro lado, el actor, que interpreta al hermano del protagonista, también le declaró a “Deadline” que los mejores equipos de trabajo están en Los Ángeles y apuntó: “El equipo quiere estar cerca de sus familias, no quieren tener que subirse a un avión e ir a otro país”.

¿Se están yendo de Los Ángeles?

Estas declaraciones llegan al mismo tiempo que existe un debate sobre el éxodo de las producciones de Hollywood. En los últimos años ha existido una reducción de desarrollo de películas y series en esta ciudad.

Este éxodo ha hecho que se hable sobre los beneficios fiscales que ofrece la ciudad a los proyectos y también sobre los costos totales para rodar allí. En una reciente publicación hecha por “Variety”, se explica que 81 países han adoptado el rodaje como herramienta de desarrollo económico, lo que hace que las producciones se decidan por algunos de esos países para rodar.

No es solo que se tengan beneficios en otros países, sino que Los Ángeles más bien ofrece todo lo contrario. Dentro de Estados Unidos, Georgia también se ha convertido en una buena elección para desarrollar proyectos, al igual que otros países como Reino Unido, Canadá e Irlanda.

En la publicación de “Variety” se pone como ejemplo el caso del reboot de “Baywatch”, quienes tuvieron que enfrentarse a procesos burocráticos para poder grabar en Los Ángeles. Se dice que el Departamento de Playas y la Comisión Costal de California les impidieron aparcar camiones en la playa, encender fuegos o circular por la arena.

Además de afectar a actores y a los trabajadores familiarmente, también afecta a equipos más locales que pierden proyectos por el éxodo a otras ciudades. En el mismo artículo se menciona que, para el 2022, Estados Unidos ha perdido 73,000 empleos de producción, dos tercios de ellos en Los Ángeles.

Ponen como ejemplo una empresa de flores en North Hollywood que ahora está al 50% de su actividad.

Hay que recordar que hay muchas estrellas que también han decidido mudarse por los altos impuestos por residencia que se les pide.

¿Cuál es la respuesta de Los Ángeles?

Todo este debate y preocupación de Hollywood ha hecho que las autoridades de la ciudad tomen decisiones para intentar mejorar la situación.

Se ha informado que California amplió su programa de créditos fiscales de $330 a $750 millones de dólares, aunque parece ser que este aumento aún no es suficiente. Productores alegan que no sirve de nada porque se excluyen los salarios de actores y directores.

Legalmente, se siguen debatiendo opciones para recuperar el trabajo normal en Hollywood y no hacer que las producciones sigan migrando a otras ciudades o países.

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