Christian Pulisic la gran duda de Estados Unidos para su partido ante Australia

La incertidumbre alrededor de la participación de Christian Pulisic sigue creciendo en la concentración de la selección de Estados Unidos, de cara al duelo ante Australia.

La estrella del USMNT sufrió una molestia en la pantorrilla izquierda durante el debut frente a Paraguay, partido en el que fue sustituido en el descanso tras recibir un golpe en una zona que ya venía resentida desde los entrenamientos previos al torneo.

A dos días del decisivo duelo ante Australia en el Mundial 2026, el delantero de 27 años continúa entrenándose al margen del grupo mientras intenta superar su lesión. Sin embargo, parece que en Irvine comienza a salir el sol.

Compañeros de Pulisic confían en su recuperación

Desde el debut de USMNT y el golpe de Pulisic, el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pochettino lo evalúa diariamente y mantiene su condición como “día a día”.

Pese a esto, New York Post grabó un video de la estrella estadounidense probando su pantorrilla izquierda, realizando ejercicios de salto y probando la resistencia de su pierna, protegida por una manga de compresión negra.

More video of Christian Pulisic, wearing a compression sleeve on that injured left calf, participating on his own today at USMNT training. Here he’s completing passes and getting loose as he prepares to return against Australia on Friday pic.twitter.com/jXKVVC5gYD — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) June 17, 2026

Esta fue una de la señales más alentadoras de cara al enfrentamiento ante Australia, pese a que el atacante no participó de los trabajos colectivos y completó una rutina diferenciada junto a los preparadores físicos.

Aunque la situación ha alimentado todo tipo de especulaciones, dentro del vestuario reina el optimismo:

“Christian estará listo, tranquilos. Estará bien”, dijo el centrocampista Tyler Adams el lunes. Tim Weah fue otro de los jugadores que confía en que su compañero se repondrá, ya que aseguró que Christian “tiene un aspecto normal” y “se ve en forma”.

“Tenemos muchas esperanzas de que Christian regrese”, agregó Brenden Aaronson, con un poco más de cautela.

“Es un torneo largo”, recordó Antonee Robinson. “Si no lo tenemos de vuelta para el partido, nos aseguraremos de que esté de vuelta para el resto del torneo”.

¿Quién puede sustituirlo?

Quien sea titular por Pulisic tendrá que cambiar un poco el sistema de Estados Unidos.

Pero hay al menos tres opciones que pueden desempeñar el papel itinerante y creador de juego hasta cierto punto:

Brendan Aaronson: Puede que el centrocampista del Leeds United no sea tan rápido como Pulisic, pero puede jugar por dentro y por fuera y tiene un balón final peligroso.

Timothy Weah: Un extremo más auténtico, su ritmo y regate pueden causar problemas similares a las defensas.

Gio Reyna: Tras marcar como suplente ante Paraguay, Reyna podría entrar en el once titular si Pulisic está de baja.

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